Einen kuriosen Zwischenfall hat es am Samstag in der 2. Basketball-Bundesliga gegeben. Während des Spiel der Hamburg Towers gegen die Niners Chemnitz schlug ein Rauchmelder Alarm, die Halle in Wilhelmsburg wurde komplett evakuiert. 25 Minuten später gab es aber Entwarnung. Das Spiel konnte fortgesetzt werden.