Schönberg

Gemütlich trabt Benno über den Hof, schnuppert und lässt sich den Rücken kraulen. Der schwarze Labrador gehört zur Familie, sagen Christian und Gisa Schaal. Die beiden wiederum sind fester Bestandteil von Schönberg, echte Urgesteine des kleinen Dorfes bei Waldheim.

Christian Schaal, heute 85 Jahre alt, hat praktisch sein ganzes Leben hier verbracht. Nach der Schule half er den Eltern auf den Bauernhof, ab 1960 arbeitete er in der LPG, wurde später Leiter der Genossenschaft.

Zur Galerie Schönberg in alten Ansichten: Die Malereien stammen von Ilse Horn und zeigen die Höfe des Dorfes damals.

Doch Arbeit war für ihn nicht alles: In den 50er Jahren tingelte Schaal mit seinem Akkordeon und einer Band durch die Gasthöfe der Region. „Es war so Mode“, sagt der Senior. „Elektrische Musik gab es ja nicht.“ Fünf Mark pro Stunde verdiente er damals, heute klimpert er noch ab und an ein paar Töne auf dem heimischen Klavier. Kostprobe gefällig? Mit Schwung setzt sich der Senior auf den Hocker und haut in die Tasten.

Christian Schaal klimpert immer noch ab und an auf seinem Klavier. Quelle: Sven Bartsch

Seine Gisa lernt Schaal ebenfalls beim Tanz kennen. „Sie hat mir gleich gefallen“, erinnert er sich. Die beiden verlieben sich, heiraten 1962. Sie arbeitet fortan im Kuhstall der LPG, betreut 17 Kühe und nebenher die beiden Töchter. „Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hab“, sagt die 77-Jährige. Heute ist das Paar von Kindern und Enkeln umgeben, selbst zwei Urenkel wohnen mit im Haus.

Blick in die Fotoalben bei Familie Schaal

Die beiden haben Fotoalben hervorgekramt. Darin Schwarzweiß-Aufnahmen von dem jungen Christian Schaal mit seinem Akkordeon, Farbfotografien vom Bauernmarkt in Waldheim, auf dem beide jahrelang ihre Kartoffeln anboten.

Christian Schaal spielte früher Akkordeon in den Gaststuben rund um Schönberg. Quelle: privat

Zu DDR-Zeiten, erzählen sie, da war im Dorf immer was los. Im Gasthof feierten die Schönberger Schlachtfeste und Karneval. Seit 1957 stand im Gastraum der erste Fernseher des Dorfes. „Der hat dem Wirt ein gutes Geschäft eingebracht“, sagt Gisa Schaal und lächelt.

Das letzte Mal wurde im Gasthof 1987 getanzt, zu ihrer Silbernen Hochzeit. „Danach wurde das Licht ausgemacht.“ Die Besitzer verkauften das Grundstück an eine Döbelner Firma. Ein Ferienheim sollte entstehen. Dann kam die Wende, die Besitzer wechselten, der Gasthof verfiel. 2013 fiel er Brandstiftern zum Opfer. Lichterloh stand das Gasthaus in Flammen. Drei Autos verbrannten mit.

Der alte Gasthof von Schönberg brannte 2013 komplett ab. Quelle: Sven Bartsch

Feuerteufel war im Dorf unterwegs

Steffen Blech kann sich an diesen Tag noch genau erinnern. „Über 60 Feuerwehrleute waren dort“, erzählt der Schönberger und ehemalige Bürgermeister von Waldheim. Heute steht er an der Stelle, wo er vor fünf Jahren half, das Feuer zu löschen, vor dem Schandfleck des Dorfes. An der verkohlten Ruine laden die Leute ihren Müll ab. „Es ist traurig“, sagt Blech, der die Ortswehr selbst zehn Jahre lang leitete.

Zwei weitere Brände wurden damals im Ort gelegt, ein Feuerteufel ging um. „Das hat die Kameraden ganz schön auf Trab gehalten und die Bevölkerung verunsichert“, weiß er. Eigentlich müsste die Gasthof-Ruine abgerissen werden, Eigenheime könnten gebaut werden. Doch bisher tut sich nichts.

Steffen Blech, der ehemalige Bürgermeister von Waldheim, kennt sich in seinem Heimatdorf Schönberg bestens aus – und besucht Nachbarn am liebsten per Fahrrad. Quelle: Sven Bartsch Zur Galerie

Steffen Blech ärgert das. Immerhin will er sein Dorf von der besten Seite präsentieren. In Schönberg erblickte er das Licht der Welt, lebte mit kurzen Unterbrechungen immer im Dorf. Er erinnert sich an eine schöne Kindheit, an Ski fahren bis runter zur Zschopau, an Eishockey und Schlittschuhlaufen auf dem Dorfteich und an schlammige Straßen. „Ich bin nie mit sauberen Schuhen in die Schule gegangen.“

Steffen Blech beschreibt Wandel des Dorfes

Der 64-Jährige hat den Wandel des Dorfes miterlebt. Vor der Wende gab es hier keine Busverbindung, keinen Wasseranschluss, nur acht Familien hatten ein Telefon. Nach 1990 wurden eine Trinkwasserleitung gelegt, die Straßen erneuert, 18 neue Eigenheime gebaut und ein Spielplatz. Viele der alten Bauerngüter, die den Charme des Dorfes ausmachen, sind heute renoviert. „Das Dorfbild hat sich gewaltig geändert“, findet Blech.

Der Konsum schloss in den 90ern, ein Bäckerauto rollt heute durch den Ort. Das Dorfleben sei immer noch rege. „Der Zusammenhalt ist außergewöhnlich“, lobt Blech. Das Dorf trifft sich beim Herbstfeuer und in der Adventszeit zum Pyramide anschieben. Höhepunkt ist zu Himmelfahrt das Dorf- und Feuerwehrfest. Am 10. Mai ist es wieder soweit. Die Älteren freuen sich auf Blasmusik, die Kinder auf die Hüpfburg. Über 500 Besucher kamen vergangenes Jahr zu der Fete am neuen Feuerwehrhaus.

Beim Dorf- und Feuerwehrfest in Schönberg darf eine Hüpfburg nicht fehlen. Quelle: Wolfgang Sens

Das gelbe Gebäude war ursprünglich ein Schafstall und wurde 2006 zum neuen Domizil der Kameraden umgebaut. „Es gab damals heftigen Widerstand im Stadtrat“, erinnert sich Blech. Doch das Projekt wurde durchgedrückt. „Die Feuerwehr ist der gesellschaftliche Kern des Dorfes“, sagt Steffen Blech.

Die Feuerwehr hat ihr Domizil im ehemaligen Schafstall. Quelle: Sven Bartsch

Heute engagieren sich 13 Aktive und 28 Ehrenmitglieder in der Wehr. „Einige Jüngere wären schön“, wünscht sich Sebastian Blech, der seinen Vater inzwischen als Feuerwehrchef beerbt hat. Der 36-Jährige sagt, es sei nicht einfach, heute noch Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern.

Im Mai vergangenen Jahres bekamen die Kameraden ein neues Fahrzeug. „Wir sind jetzt sehr gut ausgestattet“, sagt Blech. Vielleicht lässt sich der ein oder andere durch die neue Technik für eine Mitgliedschaft begeistern. Sein Vater erinnert sich noch an die Zeiten, als die Kameraden ihren Anhänger per Hand ziehen mussten, ehe sie ein eigenes Auto von einer Betriebsfeuerwehr abkauften.

Im vergangenen Jahr bekam Sebastian Blech den Schlüssel für das neue Feuerwehrfahrzeug überreicht. Quelle: Sven Bartsch

Einige Firmen haben Sitz in Schönberg

Direkt neben dem neuen Feuerwehrhaus steht das Technikcenter Schönberg. Drinnen basteln Tanja Simon und ihr Kollege Sven Förster an einem Rasenmäher. Das Team repariert und verkauft auch Kettensägen, Hochdruckreiniger und Motorsensen. Der Trend geht in Richtung Automatisierung, sagt Simon. Roboter seien inzwischen beliebter als klassische Rasenmäher. „Bei vielen Leuten spielt Zeitmanagement heute eine große Rolle“, so die 34-Jährige, die in Waldheim wohnt.

Tanja Simon und ihr Kollege Sven Förster reparieren im Technikcenter in Schönberg Rasenmäher. Quelle: Sven Bartsch

Der Kontakt zu den Schönbergern sei gut, sagt die Technikerin. „Man unterstützt sich, wir helfen auch mal einem Nachbarn oder der Feuerwehr, wenn es nötig ist.“ Elektriker Steffen Henker, der ebenfalls eine Firma im Dorf führt, ist auf seine Nachbarn weniger gut zu sprechen. „Ich hab einen dicken Hals“, erklärt er leicht verärgert. Jemand habe ihn beim Ordnungsamt angezeigt, weil er seine Autos zum Ein und Ausladen auf dem Gehweg parkt.

Gaststätte „Goldene Höhe“ ist geschlossen

Während sich in Schönberg eine Hand voll Unternehmen behauptet, ist gastronomisch inzwischen alles gestorben. Vor ein paar Jahren machte auch die Gaststätte „Goldene Höhe“ dicht. Das beliebte Ausflugslokal bietet von seiner Terrasse aus einen tollen Blick über Waldheim und die Zschopau, ein Wanderweg führt direkt an dem verlassenen Gebäude vorbei.

Früher trafen sich hier die Spitzensportler der DDR. In dem Erholungsheim nächtigte in den 80ern die DDR-Fußballnationalmannschaft, weiß Steffen Blech. Der Diplomingenieur wurde damals gerufen, um Heizungsrohre zu entrosten. „Da hab ich mir ein paar Mark verdient und durfte die Sauna mitbenutzen“, erzählt er.

Blick von der „Goldenen Höhe“ auf Waldheim. Quelle: Sven Bartsch Zur Galerie

Einmal gab es während des Besuchs der Fußballer ein Europapokalspiel. Einige Spieler liefen durchs Dorf und standen schließlich vor dem Gartentor von Steffen Blech. Sie fragten, ob er Westfernsehen habe und schauten dann zusammen das Spiel. Mit von der Partie war unter anderem Heiko Scholz, der heutige Trainer von Lok-Leipzig. „Wir haben nicht viel geguckt, weil das Bild so schlecht war“, erzählt Steffen Blech belustigt. „Stattdessen Bier getrunken.“

Den Berg rauf und runter

Auch Gudrun Henker verbindet mit der Gaststätte „Goldene Höhe“ viele Erinnerungen. Die 88-Jährige wohnt seit 69 Jahren in Schönberg. Mit 20 heiratete sie den späteren Feuerwehrchef Joachim Henker, der kürzlich – mit über 90 – gestorben ist. 1949 waren sehr viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten hier. „Das Haus war von oben bis unten vollgestopft mit Menschen“, sagt Gudrun Henker, die bis zur Rente als Grundschullehrerin in Waldheim arbeitete. Ihre Schule lag unten im Tal. Häufig lief sie den Berg vier, fünf Mal am Tag rauf und runter.

Die ehemalige Lehrerin Gudrun Henker vor der alten Gaststätte „Goldene Höhe“ in Schönberg. Quelle: Sven Bartsch

Nach der Arbeit ging es zur Frauenfeuerwehr, die sie 1963 mit ins Leben rief. „Wir waren eine ganz aktive Truppe“, erzählt Henker. Die zwölf Frauen veranstalteten Feste, waren für den Brandschutz der Häuser zuständig. Noch heute treffen sich einige der Damen auf einen Plausch im Feuerwehrhaus.

Seit ihrer Hüftoperation ist Gudrun Henker nicht mehr so mobil, fährt kein Auto mehr. Ihr Sohn fährt mit ihr einmal pro Woche einkaufen in die Stadt. Der Enkel, der nebenan wohnt, kümmert sich um den Garten. In den Beeten werkelt Henker immer noch gern selbst herum oder setzt sich auf die Terrasse mit der blühenden Forsythie. Sie nennt es nur „das Paradies“.

Von Gina Apitz