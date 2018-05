Littdorf

Der Hammer schnellt auf die Eisenstange, kleine und große Räder drehen sich, es ratttert und schnauft. Mitten in der Geräuschkulisse steht Andreas Klößer, seit drei Jahren Vorsitzender des Heimatvereins Niederstriegis, der sein Domizil im benachbarten Littdorf hat.

Die Heimatfreunde haben die alte Schmiede des Ortes wieder auf Vordermann gebracht und zeigen Besuchern von Zeit zu Zeit, wie hier früher gearbeitet wurde. Auf dem Dachboden des Hauses und im ehemaligen Wohnhaus des Schmieds haben sie ein Museum eingerichtet.

Alois Furgber vom Heimatverein zeigt, wie früher in der Schmiede gearbeitet wurde. Quelle: Sven Bartsch

Entstanden ist ein Sammelsurium historischer Gegenstände: alte Bügeleisen, Nähmaschinen, gusseiserne Pfannen, Fotoalben, antike Kameras, Fernseher aus den 50er Jahren und ein Brütautomat stehen Seite an Seite – thematisch in Räumen sortiert. Seltenheitswert hat die 300 Jahre alte Armbrust, die durch Zufall beim Aufräumen gefunden wurde und die gleichalte Laterna Magica, mit der damals Bilder an die Wand geworfen worden.

Die 300 Jahre alte Laterna Magica ist eines der Highlights im Littdorfer Museum. Quelle: Sven Bartsch

Klößer und die 15 anderen Vereinsmitglieder sind stolz auf ihre Ausstellung, die sie mit viel Mühe aufgebaut haben und die sich ständig erweitert. Immer wieder bringen Leute historische Utensilien vorbei, die Eingang ins Museum finden. „Großgeräte können wir keine mehr aufnehmen“, sagt Klößer. Es ist kein Platz da. Wer sich mit alten Fahrrädern auskennt, ist dagegen gern gesehen. Einige historische Exemplare werden bald in einem weiteren Raum zu sehen sein.

In einem Raum ihres Museums sollen bald historische Fahrräder präsentiert werden. Quelle: Sven Bartsch

Die Anfänge waren alles andere als leicht: 2008 kaufte die Gemeinde Niederstriegis die alte Schmiede und stellte sie dem frisch gegründeten Verein zur Verfügung. Das Haus war in einem schlimmen Zustand. „Es war alles voller Müll“, sagt Klößer. Der damalige Ortsvorsteher Heinz Martin warnte die Mitglieder: Sie sollten sich gut überlegen, ob sie sich „diesen Berg Arbeit aufladen wollten“. Dass niemand einen Rückzieher machte, findet Martin bis heute „lobenswert“.

Die Jugend fehlt im Verein

Die engagierten Heimatfreunde brachten das alte Haus selbst auf Vordermann, bauten, malerten und renovierten. Heute treffen sie sich jeden Mittwoch. Zu tun ist immer etwas. „Wir könnten 40 Mann hier mbeschäftigen“, sagt Andreas Klößer, der sich noch mehr helfende Hände wünscht. Doch vor allem die Jugend fehlt dem Verein.

Der Name des Dorfes Der Ortsname Littdorf hängt mit dem Begriff „Leite“ zusammen, was „Fahrweg“ bedeutet. 1333 ist noch von „Leitdorph“ die Rede, also einer „Siedlung an der Straße“, wie es im sächsischen Ortsnamenbuch vermerkt ist. 1410 ändert sich die Schreibweise zu „Leytorf“. Schließlich wird durch die Verkürzung des Namens daraus 1506 „Littorff“. 1970 wird das beachbarte Otzdorf eingemeindet. Zur Wende hat Littdorf über 400 Einwohner. Heute gehört das Dorf – wie die gesamte Gemeinde Niederstriegis – zu Roßwein. Aktuell leben knapp 200 Menschen hier.

Jeden zweiten Samstag ist das Museum für Besucher geöffnet. Etwa 450 Gäste schauten im vergangenen Jahr vorbei, die meisten zum Tag des offenen Denkmals im September. Am 2. Juni feiert der Heimatverein sein zehnjähriges Bestehen. Dafür haben die Mitglieder gemeinsam mit der Feuerwehr Littdorf das vor Jahren eingeschlafene Dorffest aufleben lassen.

Das Museum ist jeden zweiten Samstag von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Quelle: Sven Bartsch

Gemeinsam wird im Schafstall der Agrargenossenschaft Knobelsdorf in Littdorf gefeiert. An diesem Tag stellt der Verein auch ein Friedenskreuz auf, das an den Deutsch-Französischen Krieg 1871 erinnert. Das sponsern Einwohner des Saarbrücker Ortsteils Jägersfreude, der seit Jahren eine Partnerschaft zu Niederstriegis unterhält.

Einige Littdorfer waren noch nie in der Ausstellung

Obwohl das Museum mitten im Ort steht, sind nicht alle gut auf den Heimatverein zu sprechen. „Es gibt Littdorfer, die waren noch nie bei uns“, schimpft Klößer. Ein Nachbar beschwerte sich, dass so laut Rasen gemäht wurde. Auch der neue Ortsvorsteher habe sich noch nicht blicken lassen, sagt der 62-Jährige. Nicht mal zur Besprechung des Dorffestes.

Steffen Zaspel gibt zu, dass er es nicht schafft, bei allen Bewohnern regelmäßig vorbeizuschauen. Das sei kaum möglich, „wenn man die ganze Woche arbeitet“, sagt er entschuldigend.

Der Ortsvorsteher arbeitet in der Justizvollzugsanstalt Waldheim, er habe sich breit schlagen lassen, das Ehrenamt zu übernehmen. „Es gibt nicht viele Leute, die das machen wollen“, sagt er. Zaspel findet, der kleine Ortsteil brauche eine Stimme im Stadtrat. Das Geld sei knapp, man müsse versuchen, etwas vom Kuchen abzubekommen.

Littdorfs Ortsvorsteher Steffen Zaspel setzt sich in der Stadt für sein Dorf ein. Quelle: Sven Bartsch

Der Ortschaftsrat listet regelmäßig Mängel in den Ortsteilen auf. „Damit machen wir Druck bei der Stadt“, sagt Zaspel. Was den Ortsvorsteher ärgert, sind die sieben Windräder, die seit dem Ende der Neunziger Jahre in der Nähe des Dorfes errichtet worden. „Sie bringen kaum Gewerbeeinnahmen“, klagt Zaspel. Wir haben gekämpft, dass wir überhaupt was kriegen.“ Gerade mal einige tausend Euro flossen bisher in die öffentliche Kasse. Im Gegenzug müssen die Littdorfer die Lärmbelästigung in Kauf nehmen. „Unten im Ort hört man sie stärker als oben“, hat Zaspel festgestellt.

Feuerwehr bekommt neue Einfahrt

Andere drängende Probleme gebe es jedoch keine. Die Straßen seien in Ordnung, das Dorf an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. „Jetzt kommt es darauf an, diesen Zustand zu erhalten.“ Am Feuerwehrgerätehaus soll sich bald etwas tun: Die Einfahrt will Zaspel auf die andere Hausseite verlegen und eine neue Umkleide einrichten. Das Gebäude war einst ebenfalls eine Schmiede, früher waren hier außerdem das Gemeindeamt und eine Wäscherolle untergebracht .

Im heutigen Feuerwehrhaus war früher das Gemeindeamt untergebracht. Quelle: Sven Bartsch

Der ehemalige Gasthof des Dorfes ist seit den 90ern dicht, er wurde kürzlich abgerissen. An seiner Stelle wird ein neues Haus gebaut. „Wir hatten lange Zeit viele Junggesellen“, sagt Zaspel. Doch in den vergangenen Jahren ziehen auch wieder Familien mit Kindern nach Littdorf. Das freut den Ortsvorsteher, der selbst 1990 „ins Dorf eingeheiratet“ hat.

Littdorfer Urgestein züchtet Tauben

Horst Endtmann ist einer, der im Dorf geboren wurde und hier aufwuchs. Der 82-Jährige erzählt von den Kriegsjahren, die sein Vater an der Front verbrachte. Er musste auf dem Feld helfen und durfte den Hof nach der Schule 1949 nicht verlassen. Gern hätte er in einer anderen Stadt einen Beruf erlernt. Doch der Vater erlaubte es nicht. „Es wurde jede Hand gebraucht“, sagt das Littdorfer Urgestein.

Als der Vater 1962 starb, übernahm der Sohn als „junger Spund“ den Hof, arbeitete später in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft als Traktorist und im Viehstall. Dann lernt er seine spätere Frau Brigitte kennen. 53 Jahre sind die beiden inzwischen verheiratet. An einem schönen Frühlingstag sitzt das Paar am liebsten auf ihrer Bank vor dem Hof – dort, wo es schön ruhig und sonnig ist.

Brigitte und Horst Endtmann auf ihrem Lieblingsplatz: der sonnigen Bank im Hof, dahinter liegt Hündin Sally. Quelle: Sven Bartsch

Seine Leidenschaft für Tiere hat sich Horst Endtmann bewahrt. Hühner gackern auf seinem Hof, Schäferhündin Sally tobt herum, in einem Stall gurren weiße Tauben. Den Spaß an der Vogelzucht hat der Opa seinen beiden Enkeln mitgegeben. Die beiden Mittzwanziger haben „den Virus von mir“, scherzt er. Der Geflügelzuchtverein ist jedoch in der Auflösung begriffen. „Es gibt keine jungen Leute“, sagt Endtmann etwas geknickt.

Horst Endtmann züchtet Tauben auf seinem Hof. Quelle: Sven Bartsch

Vom Hof der Endtmanns ist es nur einen Katzensprung bis zu den Ställen von Heinz Schönleber, dem größten Landwirt des Dorfes.

