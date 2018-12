Grimma/Amppipal

„Wir schaffen das!“ Arne Drews verspricht: Pünktlich zum Heiligen Abend würden die ersten Patienten im neuen Wartesaal sitzen. Stuhlreihen aus Leichtmetall, wie man sie von Flughäfen kennt, seien angeliefert und bereits montiert worden. Auch Liegen, Regale und Ständer für Wasserschüsseln zum Gipsen hätten das Berghospital Amppipal im bettelarmen Nepal inzwischen erreicht.

Die pünktlich angelieferten Möbel für das Berghospital Amppipal werden derzeit montiert. Bis zum Heiligen Abend soll der Wartesaal komplett übergeben werden. Quelle: privat

Der Vorsitzende der Grimmaer Hilfsorganisation Nepalmed macht den LVZ-Lesern ein Riesenkompliment. Dank der Aktion „Ein Licht im Advent“ müssten die Kranken nach dem Erdbeben von 2015 mit 9000 Toten dann nicht mehr im Freien behandelt werden. Dies sei gerade aktuell so wichtig, da der Winter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt bevorstehe.

Kshitiz Paudel hat alle Hände voll zu tun, gebrochene Arme und Beine zu gipsen. Der erfahrene Arzt weiß, dass sich seine Landsleute immer wieder beim Klettern auf Bäume verletzen: „Mit Äxten schlagen sie Zweige ab, um frisches Grün an ihre Kühe verfüttern zu können. Dabei stürzen sie oft ab.“ Auf den Terrassenfeldern, die dem Reisanbau vorbehalten seien, wachse so gut wie kein Strauch. Und der Urwald sei wegen der Leoparden tabu.

Schwestern und Pfleger werden von Studenten unterstützt

Nepal wurde lange vom König regiert. Die Demokratie steckt in den Kinderschuhen. Nach den Kommunalwahlen im vorigen Jahr gesellten sich zur Zentralregierung in der Hauptstadt Kathmandu auch einzelne Lokalparlamente. Seitdem bewegt sich was für die Menschen vor Ort: Die Politiker des Kreises Palungtar, zu dem Amppipal gehört, genehmigten zwei Stellen für Assistenzärzte. Außerdem ist das Berghospital neuerdings Lehrkrankenhaus der Universität in Patan, weshalb Schwestern und Pfleger von Medizinstudenten unterstützt werden.

Eingangsbereich und Hang werden gesichert

Alles gute Nachrichten für Nepalmed. Seit 2000 stemmte der Verein ambitionierte Projekte im Wert von rund einer Million Euro. Dass die LVZ-Leser in wenigen Wochen weit über 20.000 Euro für den neuen Wartesaal des Krankenhauses gesammelt hätten, erfüllt Babu Ram Giri mit tiefer Dankbarkeit. Der Verwaltungsleiter der Klinik konnte zwei weitere Aufträge auslösen: „Wir werden den Eingangsbereich pflastern, damit Staub und Schlamm draußen bleiben. Auch kommt eine Stützmauer, da der Hang zur Regenzeit zu Erdrutschen neigt.“

Es sei unglaublich, wie viel Gutes die Spenden bewirken können, freut sich Grimmas Lungenarzt Arne Drews. Sein Verein mit weltweit fast 700 Mitgliedern entsendet regelmäßig Spezialisten zur Weiterbildung der Ärzte nach Amppipal. Ein Dauerthema sind die Schlangenbisse. Die Reptilien fühlten sich in den Reisfeldern besonders wohl. Sehr zum Leidwesen von Bauern oder spielenden Kindern. Jeder Cent werde gebraucht, betont Drews und läutet an diesem Wochenende das große Finale der Aktion „Ein Licht im Advent“ ein.

Von Haig Latchinian