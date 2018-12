Das Licht im Advent ist nach dem Auftakt 2016 auch in diesem Jahr eine Erfolgsgeschichte. 5995,09 Euro haben die Spender für unsere Delitzscher Familie überwiesen. Für Vater Tim Kaiser, Mutter Ulrike Liebau, Hendrik Liebau und Maximilian Kaiser heißt das nun: Ab in den Urlaub, in den Süden, nach Italien.