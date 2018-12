Altenburg

Die Arbeit des psychosozialen Diakoniezentrums Horizonte Altenburger Land wird zumeist fernab der öffentlichen Wahrnehmung geleistet. Was nicht verwundert, stehen Menschen mit seelischen Leiden, Sucht- oder psychischen Erkrankungen doch zumeist im gesellschaftlichen Abseits. Horizonte hilft diesen Menschen nicht nur auf unterschiedliche Weise, ihr Leiden zu überwinden, sondern auch auf dem Weg zurück in ein geordnetes Leben.

2000 Euro erhofft, 6025 Euro gespendet

Dazu gehören heutzutage unbedingt auch Computer, Internet & Co. als wichtige Brücken zur Außenwelt. Die Anschaffung dieser Technik wurde deshalb zum Herzenswunsch für die OVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“. „Wir haben leise gehofft, dass um die 2000 Euro eingehen. Dass es jetzt noch viel mehr geworden ist, hat uns einfach überwältigt“, sagte der Leiter der Horizonte gGmbH, Reinhard Strecker. 121 OVZ-Leser spendeten insgesamt 6025 Euro. Genug Geld, um im Begegnungstreff der Horizonte in der Carl-von-Ossietzkystraße 19 einen gut ausgestatteten Computer- und Internetraum mit mehreren Arbeitsplätzen einzurichten. Drei Rechner mit Bildschirm und ein moderner Drucker wurden zunächst angeschafft, ein weiterer Computer soll in Kürze noch erworben und an anderer Stelle bei Horizonte aufgestellt werden.

Computer sind ein Fenster zur Welt

Ende vergangener Woche übergab die OVZ-Redaktion die Spenden ihrer Leser an das psychosoziale Diakoniezentrum. „Für unsere Klienten bedeuten die Computer und Internet Zugang zur Gesellschaft. Heute läuft ja fast alles über Rechner“, sagte Betreuerin Katrin Fritzsche. Einer der ersten, die sich intensiv mit der neuen Technik befassten, war Rainer Stötter. Als Computerexperte kommt er vom Fach und hat im psychosozialen Diakoniezentrum selbst Hilfe erfahren. „Computerkursen steht hier nun nichts mehr im Weg“, sagte er erfreut – und wird solche Kurse künftig auch leiten.

Spendensumme lässt noch Erweiterungen zu

„Ganz großer Dank an all die Spender. Ich bin überwältigt, wie viele Unterstützer etwas gegeben haben, um uns zu helfen“, honorierte Horizonte-Geschäftsführer Jan Westphal. Die Aktion hat es uns außerdem ermöglicht, präsenter zu werden und unsere Arbeit all denen zu zeigen, die uns vielleicht noch nicht kannten. Die Rechner und der Internetzugang ermöglichen es unseren Klienten, mal im Netz zu recherchieren, Kontakte zu knüpfen oder auch einfach nur am Computer einen Lebenslauf zu erstellen. Dank der großen Spendensumme haben wir zudem noch einige Erweiterungsmöglichkeiten“, blickte Jan Westphal zuversichtlich in die Zukunft.

Erfreut und positiv überrascht vom immensen Zuspruch zeigte sich auch OVZ-Redaktionsleiter Kay Würker: „Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Altenburger Land ist bemerkenswert. Ich bin beeindruckt, wie viel Zuwendung Horizonte in den vergangenen Wochen erfahren hat. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung – für die Arbeit von Horizonte und für all die Mitarbeiter in diesem Hause, die Großes leisten. Vielen Dank den Leserinnen und Lesern für ihre starke Unterstützung.“

Von Jörg Wolf