Das größte Weinfest Mitteldeutschlands, das Winzerfest in Freyburg, lädt vom 7. bis 9. September 2018 an die Weinstraße. Dann verwandelt sich die Innenstadt von Freyburg in einen einzigen Weinausschank, bei dem Weinliebhaber der guten Saale-Unstrut Tropfen voll auf ihre Kosten kommen.