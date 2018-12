Unvermeidlich sind bei der Neugestaltung der „Neuen Mitte“ mit zahlreichen Baustellen Lärm, Dreck und Umleitungen. So war die Geduld 2018 eine der Tugenden, die besonders gefragt war, ob als Autofahrer in einem der zahlreichen Staus oder beim Einkaufsbummel in der Rathausstraße, die noch bis ins nächste Jahr hinein wegen der grundhaften Erneuerung gesperrt ist. 2019 will die Stadtverwaltung in die Vermarktung der Grundstücke eintreten, um Investoren für das Gebiet zu gewinnen.

„Bei der ,Neuen Mitte’, der Gestaltung eines ansprechenden Stadtzentrums, wird geklotzt und nicht gekleckert“, betont Bürgermeisterin Jana Thomas. Mitte April 2018 haben die groß angelegten Bauarbeiten in der Rathausstraße sowie auf angrenzenden Plätzen begonnen, eine enorme Belastungsprobe für die betroffenen Händler. „Aus diesem Grund haben wir über die Wirtschaftsförderung der Stadt ein Maßnahmenpaket, von Mietminderungen bis zum Marketing, erarbeitet“, erläutert Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Er weist immer wieder darauf hin, dass alle Geschäfte während der Bauarbeiten geöffnet sind. „Jeder Einkauf hilft den Händlern und stärkt unser gemeinsames Ziel, die Einkaufsstraße zu beleben“, so Schütze.

„Im Jahr 2018 haben wir in Markkleeberg Wegweisendes erreicht: Die Arbeiten am Leitbild Markkleeberg 2030 wurden beendet und das Leitbild im September 2018 beschlossen. Unter dem Titel , Markkleeberg: See.Stadt.Grün. Mitten im Leipziger Neuseenland’ hat sich die Stadt Ziele gesetzt“, erklärt Bürgermeisterin Jana Thomas. In einem umfangreichen Beteiligungsprozess konnten im Vorfeld alle Bürgerinnen und Bürger bei Werkstätten und Gesprächen zu großen Stadtterminen, wie dem Stadtfest und dem Wirtschaftsempfang, und einer Flyeraktion ihre Meinung und Anregungen kundtun. Diese Ideen seien in die Erarbeitung des Leitbildes eingeflossen.

In enger Zusammenarbeit mit der Kirche ist im Zuge der Stadtsanierung in Großstädteln mit dem 990 Quadratmeter großen Altendorffplatz ein sehenswertes Ortsteilzentrum entstanden. Das Areal vor der Kirche und dem Gut im Markkleeberger Stadtteil wurde mit viel Liebe zum Detail neu gestaltet. Von August bis Oktober dauerte die Bauphase, in der der Eingangsbereich zur Kirche neu gefasst wurde, Wege und moderne Sitzmöbel kamen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität hinzu. Zierkirschen und Hainbuchen sollen im Frühjahr blühen. „Das denkmalgeschützte Ensemble von Kirche und Torhaus hat nun endlich einen repräsentativen Vorplatz erhalten“, hatte sich Schütze bei der offiziellen Übergabe gefreut.

Die Kindertagesstätte „Purzelbaum“ hat im Sonnenweg ein neues Domizil gefunden. „Eine Fertigstellung, die uns sehr freut“, betont die Bürgermeisterin. „Seit 11. Juni 2018 werden hier 130 Kinder betreut, 80 in der Krippe und 50 im Kindergarten. Wir bleiben also dabei: Jedes Kind in Markkleeberg im Vorschulalter bekommt einen Betreuungsplatz.“

Und noch eine künftige Baustelle steht im Fokus der Markkleeberger: Bei der Tieferlegung der Bundesstraße B 2 steht der Freistaat inzwischen auf der Seite der Stadt und bevorzugt eine Tunnellösung statt eines Ersatzneubaus der maroden Brücke. Die Straße soll in Form eines ebenerdigen Tunnels den Park unterirdisch queren.

„Das ist keine Leistung der Verwaltung, sondern in erster Linie dem Verein Pro Agra-Park mit seiner Vorsitzenden Brigitte Wiebelitz zu verdanken. Ich freue mich über dieses bürgerschaftliche Engagement“, sagt Jana Thomas. „Doch noch sind wir nicht am Ziel“, verkündete die Vorstandsvorsitzende Brigitte Wiebelitz kürzlich bei der Mitgliederversammlung des Vereins. Zwar habe sich der Markkleeberger Stadtrat ebenfalls für die Tunnellösung entschieden und die geforderte Stellungnahme zum Gutachten für das Vorhaben bereits an das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr geschickt. „Doch der Leipziger Stadtrat ist noch in der Bringepflicht. Wir warten mit Spannung auf dessen Standpunkt. Erst dann können beide Stellungnahmen an das Bundesverkehrsministerium gereicht werden, das entscheiden muss.“ Auf das Votum der Leipziger wartet auch Oberbürgermeister Schütze. „Bevor nicht der erste Spatenstich fällt, heißt es kämpfen“, hatte er dem Publikum zur Mitgliederversammlung erklärt.

Gislinde Redepenning