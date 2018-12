Die Stadt kann sich in Erfolgen sonnen. Sie ist jünger geworden, vielfältiger, attraktiver und lebendiger. Die Wirtschaft brummt. Die Beschäftigungslage ist so gut wie nie. Auch alte Wunden verheilen. Dem „Astoria“ haucht nach 22 Jahren ein Investor wieder Leben ein. Schon in neuem Glanz erstrahlt der „Anker“ in Möckern, in dem sich einst Rammstein und andere Musiklegenden die Klinke in die Hand gaben. Er wirkt belebend wie ein Jungbrunnen auf den wie andere Ecken lange vernachlässigten Stadtteil im Nordwesten. Doch wie alles, hat auch diese positive Veränderung eine Kehrseite. Sie spüren diejenigen, die vom wachsenden Wohlstand nichts oder zu wenig abbekommen, ihre Miete nicht mehr zahlen können und Angst vor Verdrängung umtreibt.

Und auch das bleibt von 2018. Den Streit um die krummen Finanzgeschäfte der früheren Wasserwerke-Geschäftsführung, der angesichts eines drohenden Schadens von einer halben Milliarde Euro wie Mehltau über der Stadt lag, ist nach acht Jahren endlich beigelegt. Der Sieg über den Banken-Goliath wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Kommune.

2018 war denn auch ein Jahr der Visionen. Leipzig fand zu dem Selbstbewusstsein zurück, das in den Gründerjahren seine Stärke ausmachte. Die Stadtväter denken wieder weit über den Tag hinaus. Ob zweiter City-Tunnel, autofreier Ring, Ausstieg aus der klimaschädlichen Braunkohle oder Bau einer neuen Sportarena – die Stadt fängt wieder an, ihre Zukunft zu gestalten. Darauf können wir uns alle freuen - erstmal aber auf ein gutes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2019.

Claus Staeubert, stellvertretender Ressortleiter Lokales Leipzig