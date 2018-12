Leipzig

Karstadt-Chef Michael Zielke wirkt dieser Tage resigniert: „Monatelang haben wir für den Erhalt unserer Filiale gekämpft. Die Mitarbeiter und die Menschen in Leipzig haben mit einer Menschenkette­ und einer Petition für den Erhalt unseres Hauses gezeigt, wie wichtig ihnen Karstadt in Leipzig ist“, sagt er. Doch am Ende musste sich Karstadt trotz aller Bemühungen der fast 70-prozentigen Mieterhöhung des Vermieters geschlagen geben. „Eine solche Mietsteigerung hat uns die Luft zum Atmen genommen. In einer so tollen Stadt wie Leipzig hätten zwei Warenhaus-Standorte viele Möglichkeiten bedeutet.“

Zwei Warenhäuser wären für Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen, auch heute noch eine gute Symbiose. „Die Anzahl der deutschen Warenhauskonzerne hat sich von Anfang der Neunzigerjahre bis jetzt von vier auf einen reduziert, der Anteil am gesamtdeutschen Umsatz ist gesunken. Mit unterschiedlich ausgestalteten Formaten lässt sich jedoch auch in Zukunft erfolgreich agieren.“ Mit der Schließung Karstadts verliere Leipzig in seinen Augen einen Einkaufsmagneten. „Wenn es schlussendlich zum Leerzug kommt, klafft dort eine Wunde. Wie eine Heilung aussehen könnte, dafür fehlt nahezu allen Experten die Vorstellungskraft. Aus meiner Sicht ist es eminent wichtig, dass in der Immobilie auch in Zukunft niveauvoller Handel zelebriert wird. Das ist Karstadt hervorragend gelungen.“

Der sprichwörtliche „Wandel im Handel“ ist also spürbar. „Die Erwartungen der Kunden, das städtische Umfeld, die gelebte Mobilität, die Wettbewerbslandschaft, die Sortimente – alles verändert sich“, sagt Engelmann-Merkel. Leipzig sieht er dennoch gut aufgestellt. „In der City sind die vielen inhabergeführten Geschäfte ein besonderer Schatz, ohne die Leipzig nicht so markant und sympathisch wäre. Aber: Wir agieren im öffentlichen Raum, ohne Loyalität und Engagement von Politik und Verwaltung geht es nicht. Wir brauchen eine am Realen ausgerichtete Partnerschaft.“

Zur Galerie Von 1914 bis heute: Karstadt kann in Leipzig auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Kaufhaus Althoff in der Petersstraße wurde als erstes „Freies Kaufhaus“ eröffnet. Später wurde es HO, dann Centrum, heute Karstadt. Klicken Sie sich durch über 100 Jahre Kaufhaus in der Leipziger City.

"Es gibt nur Verlierer“: Dr. Gerd Hessert , Honorarprofessor für Handelsmanagement an der Universität Leipzig , über die Karstadt-Schließung

Wie bewerten Sie die Schließung des Karstadt Warenhauses?

Karstadt in Leipzig ist das wahrscheinlich schönste Warenhaus Deutschlands. Dass dieses Anfang 2019 nur noch Geschichte sein wird, hätte ich noch vor Kurzem als ein nicht vorstellbares Ereignis bezeichnet. Ich habe immer gehofft, dass die Schließung abgewendet werden könnte, da es nach meiner Überzeugung nur Verlierer gibt: Mitarbeiter, Karstadt, die Kunden, Leipzig, aber auch den Immobilieneigentümer.

Hat Karstadt im Streit um die Mieterhöhung zu hoch gepokert?

Karstadt muss letztlich die wirtschaftlichen Interessen des Gesamtunternehmens im Auge behalten. Wenn ein neuer Mietvertrag an einem Standort abgeschlossen wird, sollte dieser so ausgestaltet sein, dass die Filiale die Miete im Marktumfeld auch erwirtschaften kann. Andererseits verfolgt der Immobilieneigentümer Even Capital das Ziel, mit der Immobilie langfristig sichere, möglichst hohe Mieteinnahmen zu generieren. Die Vertrags­parteien konnten sich nicht auf eine für beide Seiten akzeptable Miete einigen. Die Zukunft wird zeigen, ob der Vermieter die auf Karstadt zugeschnittene, erst 2006 eröffnete Immobilie mit wirtschaftlichem Erfolg in eine von mehreren Mietern genutzte umbauen kann. Die Einzelhandelsnutzung wird sich dabei auf die Geschosse UG, EG und 1. OG reduzieren.

Verliert Leipzig mit Karstadt ein traditionsreiches Standbein im Einzelhandel und büßt Kunden in der Innenstadt ein?

Die Stadt Leipzig verliert eine Institution, die den Standort seit der Eröffnung unter Althoff im Jahr 1914 maßgeblich geprägt hat. Die Besucherfrequenz in diesem Bereich der Petersstraße wird zunächst deutlich abnehmen, was zu einer negativen Entwicklung für um­liegende Geschäfte, auch für die im Petersbogen, führen wird. Interessanterweise investiert der gleiche Immobilieneigentümer gerade in den Ausbau des Burgplatzes. Danach hängt es von dem Handelskonzept, der Qualität der Mieter und der Dauer des Leerstandes ab, ob nach Umbau und Neu­eröffnung der Immobilie die zum Center „Höfe am Brühl“ verschobene Passantenfrequenz zurückgeholt werden kann, zumal wenn sich die Verkaufsfläche auf vermutlich nur noch 15.000 Quadratmeter verringert.

Was bringt die Fusion mit Kaufhof?

Der Zusammenschluss der beiden Warenhaus-Unternehmen ist erstmal eine Chance, vielleicht die letzte für die Betriebsform. Durch Heben von Synergien in dreistelliger Millionenhöhe soll das Geschäftssystem wettbewerbsfähiger werden. Das Unternehmen kann den Konsumenten durch ein klar erkennbares Leistungsprofil deutlich machen, welchen Vorteil es ihnen bietet. Dazu gehört auch eine einheitliche, wettbewerbsfähige Online-­Präsenz. Nur dann können die hohe Bekanntheit und die einzigartige Standort-Präsenz zu einem Wettbewerbsvorteil ausgebaut werden. Lange darf sich das fusionierte Unternehmen dafür nicht Zeit nehmen. Bei den Wettbewerbern tritt kein Stillstand ein. Vor allem wird sich der Erfolg nicht zwangsläufig einstellen, sondern ist eine echte Herkulesaufgabe, die konsequente Detailarbeit erfordert.

Haben große Warenhäuser heutzutage noch eine Zukunft?

Große Warenhäuser mit mehr als 15.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern verfügen über das Potenzial, auch langfristig in einem schwieriger gewordenen stationären Einzelhandelsmarkt zu bestehen und in Zeiten eines starken Onlinehandels für die Konsumenten einen erlebnisorientierten Marktplatz zu inszenieren.

Text und Interview: Nannette Hoffmann