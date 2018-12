In immer mehr Quartieren werden Lücken bebaut, konstatieren die Experten aus dem Stadtplanungsamt und dem Amt für Geoinformation und Bodenordnung. Dabei werde von den Bauherren zunehmend dichter geplant. Auch an den Hauptverkehrsstraßen, an denen über viele Jahre wenig investiert wurde, werde inzwischen gebaut.

Gleichzeitig entstehen auf Brachflächen ganze Stadtquartiere neu. Ein Beispiel dafür ist der Lindenauer Hafen, für dem 2016 der Grundstein gelegt wurde. Auf dem 40.000 Quadratmeter großen Gelände entwickelt die Stadt ein Quartier mit etwa 500 Wohneinheiten zum Kauf und zur Miete, mit einer neuen Kita sowie Flächen für Selbstnutzer und Gewerbe. Im Oktober dieses Jahres sind die ersten Mieter eingezogen, während nebenan weiter gebaut wird. Bis 2020 sollen dort rund 1000 Menschen am Wasser leben können, erklärte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau im Herbst. Die Stadt habe bereits sämtliche Baugrundstücke verkauft – so auch ein Areal, wo der kommunale Großvermieter LWB 20 Sozialwohnungen und eine Kita errichten wolle.

Stadtquartiere werden auch andernorts in der Messestadt geplant: „Die Bereitschaft der Bauherren wird größer, verschiedene Nutzungen – zum Beispiel Kitas oder Einzelhandel und Wohnen – zu kombinieren“, so die Behördenmitarbeiter. Beispiele seien Flächen wie am Eutritzscher Freiladebahnhof, wo perspektivisch mehr als 2000 Wohnungen entstehen sollen, das Areal am Bayerischen Bahnhof oder westlich des Hauptbahnhofes. Leipzig ist in Bewegung. Trotzdem müsse man sich eingestehen, dass Projekte zwar mit intensiver städtischer Unterstützung geplant aber nicht bebaut wurden. Stattdessen verkauften Eigentümer die Grundstücke weiter.

Neue Wohnungen vorwiegend im hochpreisigen Segment

Der dichter werdende Markt spiegelt sich auch in steigenden Mieten wieder. Die neuen Wohnungen, die auf den Markt kommen, liegen vor allem im hochpreisigen Segment. Kaltmieten von zehn Euro pro Quadratmeter sind Standard. Das könne sich kaum ein Messestädter mehr leisten, beobachtet auch Antje Matejka, Vorsitzende des Leipziger Mietervereins. Gleichzeitig verfolgt sie interessiert, wie die Kommune damit umgeht.

Kappungsgrenze und Mietpreisspiegel sind umgesetzt

Zwar hat die Stadt keinen direkten Einfluss auf die Mietpreisentwicklung, dennoch versucht sie auf die Entwicklungen einwirken. So weitete die Landesregierung Anfang 2018 auf Antrag der Stadt Leipzig die sogenannte Kappungsgrenze auf die Messestadt aus. Mieten in bestehenden Verträgen dürfen danach innerhalb von drei Jahren nur um maximal 15 Prozent erhöht werden, statt wie bisher um 20 Prozent. Die Regelung gilt jedoch erst einmal bis Juni 2020.

Großen Einfluss auf den Wohnungsmarkt 2018 hat der qualifizierte Mietspiegel, den Leipzig Ende 2017 erstmals veröffentlicht hat. Vermieter müssen sich bei Mieterhöhungen im Bestand darauf beziehen und können nicht mehr irgendwelche Vergleichsmieten aus dem Hut zaubern.

Kommune schiebt 2018 weitere Maßnahmen an

Um Mieter besser zu schützen, überlegt die Stadtverwaltung, fünf Gebiete mit Milieuschutzsatzungen zu überziehen. Hausbesitzer bräuchten dort in Zukunft besondere Genehmigungen, wenn sie Sanierungen oder Modernisierungen planen. Die Genehmigungen würden nur erteilt, wenn der Ausstattungsgrad der Wohnungen nach den Arbeiten nicht höher liegt als der durchschnittlich vorhandene Wohnkomfort. Luxussanierungen, die hohe Mieten nach sich ziehen, sollen so verhindert werden.

Bis Februar 2019 sollen Detailuntersuchungen klären, welcher Ausstattungsstandard in den Gebieten zeitgemäß ist. Es handelt sich um Teile vom Zentrum-West bis Zentrum-Nordwest; Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Anger-Crottendorf, Sellerhausen-Stünz, Reudnitz-Thonberg und Stötteritz; Plagwitz, Kleinzschocher, Lindenau, Altlindenau, Neulindenau, Leutzsch und Schleußig; Gohlis-Süd und Eutritzsch sowie der Stadtteil Connewitz.

Zudem prüft die Stadt, ob am Markt Wohnungen zweckentfremdet genutzt werden – über Plattformen wie Airbnb für Touristen als Feriendomizil angeboten werden. Je nach Ergebnis könne dann ein Zweckentfremdungsverbot auf den Weg gebracht werden.

Mietervereinschefin Matejka bewertet das Vorgehen von Land und Kommune als positiv, mahnt aber auch: „Das Tempo muss beibehalten werden.“ Vor allem in puncto Sozialwohnungsbau. Dass der Freistaat erstmals seit der Wende wieder den Neubau von Sozialwohnungen fördert, sieht sie als Bekenntnis für die Leipziger. „Auch wenn es bei weitem noch nicht ausreicht.“ Ob der Beschluss des Stadtrates, bei neuen Bebauungsplänen 30 Prozent der vorgesehenen Wohnfläche für miet- und weisungsgebundenen Wohnungsbau zu nutzen, Entlastung bringt, bleibt abzuwarten.

Uta Zangemeister