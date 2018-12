Herr Jung, im Januar kam die Nachricht, dass es rund um die Gestaltung des Lichtfestes Unstimmigkeiten gibt. Der bisherige künstlerische Leiter Jürgen Meier trat ab. Wie ist der aktuelle Stand?

Der Stadtrat hat einen Beschluss gefasst, ein Kuratorium für die Friedliche Revolution zu etablieren. Dieses Kuratorium soll inhaltlich stark in die Vorbereitung der nächsten Lichtfeste eingebunden werden. Konstituiert wird wahrscheinlich im Januar. Das heißt, das Lichtfest 2019 wird aller Wahrscheinlichkeit nach noch sehr in den jetzigen Bahnen vorbereitet werden. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass die Initiativgruppe Friedliche Revolution nicht frühzeitig erkannt hat, dass die Stadträte zu recht mehr Mitsprache einfordern. Ich glaube, dass wir das mit dem jetzigen Beschluss getan haben und wir neue Fahrt aufnehmen können, um das Gedenken an die Friedliche Revolution in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln.

Das heißt, die Stelle des künstlerischen Leiters ist noch nicht ausgeschrieben?

Das wird für 2019 noch nicht funktionieren. Aber für die Folgejahre werden wir sicherlich über das Vorgehen miteinander diskutieren müssen. Ich möchte vorschlagen, einen Künstler als Intendanten für fünf Jahre zu binden.

Im Februar löste das Fehlen des Porträts von Erich Zeigner in der neuen Galerie demokratisch gewählter Oberbürgermeister im Rathaus einen Sturm der Entrüstung aus. Im März haben Sie eingelenkt – das Porträt soll in die Galerie aufgenommen werden. Wann wird das Bild aufgehängt?

Das hängt schon lange, seit Sommer. Mir ging es darum, dass wir einen Erklärtext der gewählten Oberbürgermeister haben. Den hatten wir damals noch nicht, gleichzeitig wollte ich aber die Porträts zeigen, als die Nachkommen der Familie Goerdeler hier im Rathaus waren. Der Streitfall war: War Erich Zeigner demokratisch legitimiert oder nicht? Darüber lässt sich diskutieren. Nicht diskutieren lässt sich über seine Verdienste für die Stadt in einer sehr schwierigen Zeit.

Am 7. März gab es für Sie Grund zu feiern: Zu Ihrem 60. Geburtstag kamen 150 Gäste zum Gratulieren ins Neue Rathaus. Was war der schönste Moment für Sie?

Das ist eine schwierige Frage. Es waren wirklich sehr schöne zwei Stunden. Vielleicht die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts, die uns aus dem Ratsplenarsaal ins Foyer führten ... Das war ein sehr eindrücklicher Moment.

Empfang zum 60.Geburtstag von OBM Burkhard Jung im Neuen Rathaus in Leipzig. v.l. Ayleena Jung, Burkhard Jung, Markus Geisenberger und Martin Buhl Wagner Quelle: André Kempner

Im April haben die Wasserwerke den Mega-Prozess in London gegen die UBS-Bank endgültig gewonnen. War das für Sie eine große Erleichterung?

Ja, das war ein Fest. Dieser Prozess war und ist von solch enormer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Stadt, dass wir alle miteinander frohgemut und fröhlich dieses Ende gefeiert haben. Hätten wir verloren, hätte das die Entwicklung der Stadt auf Jahre gelähmt.

Im Mai haben Sie Ihre Kandidatur für das Amt des Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbands öffentlich gemacht. Im September war klar, dass Sie es nicht werden. War es im Rückblick ein Fehler sich zu bewerben?

Wer nicht antritt, hat schon verloren. Im Ernst: Ich glaube, dass ich versucht habe zu erklären, wieso ich diese Chance nutzen wollte. Mit 60 Jahren einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, ist nachvollziehbar. Jetzt ist es anders gekommen und ich habe in meinem Leben immer gelernt: Es ist alles für etwas gut. Ich trauere der Entscheidung nicht nach.

Im Juni hat der Stadtrat ein 155-Millionen-Sofortprogramm für zusätzliche Schulen beschlossen. Auch in den Kita-Ausbau fließen Millionen. Wann kann die Stadt genügend Kita- und Schulplätze zur Verfügung stellen?

Ich hoffe sehr, dass wir Ende des Jahres 2019 bei den Plätzen in den Kindertagesstätten eine deutliche Entspannung haben werden. Wir werden Ende nächsten Jahres weitere rund 20 neue Kindertagesstätten am Netz haben. Bei den Schulen werden wir noch viele Jahre mit äußerster Anstrengung ein Bauprogramm ableisten müssen, das es in dieser Dimension noch nie gegeben hat in Leipzig.

"Wir haben genug zu tun" Burkhard Jung , Oberbürgermeister Leipzig

Im Juli dann die Nachricht: Die Einwohnerzahl Leipzig steigt weniger stark als vorher. Mit welchen Einwohnerzahlen rechnen Sie für die nächsten Jahre und Jahrzehnte?

Wir gehen zunächst planerisch weiter von den 700.000 bis 2030 aus. Wir arbeiten aber gerade an einer neuen Prognose, die gegebenenfalls im Jahr 2019 angepasst wird. Unabhängig von der ganz aktuellen Entwicklung werden wir auf jeden Fall weiter wachsen. Ob es dann 650.000 oder 700.000 werden – wir haben genug zu tun.

Im August wurde bekannt, dass die Baukosten für das Naturkundemuseum auf dem Spinnerei-Gelände viel zu hoch wären. Die Stadt will einen neuen Standort suchen. Haben Sie den schon gefunden?

Wir untersuchen das gerade ergebnisoffen. Also entweder Ausbau am vorhandenen Standort oder aber eine neue lokale Lösung. Ich wage noch keine Prognose. Ich glaube, dass wir wirklich gut beraten sind, jetzt in aller gebotenen Sorgfalt und Qualität diesen Prozess im nächsten Jahr zu Ende zu führen. Das Naturkundemuseum soll kommen, es wird kommen. Aber ich glaube, es war äußerst wichtig, die Notbremse zu ziehen, wenn die Kosten davongaloppieren.

Im August haben Sie und Ihre Frau Ayleena verkündet, Eltern zu werden. Finanzbürgermeister Torsten Bonew ist 2017 in Elternzeit gegangen – ist das für Sie auch eine Option?

Da müssen wir gut drüber nachdenken ... Momentan kann ich mir noch nicht vorstellen, wie man das organisieren könnte.

Mehr zum Thema: Der LVZ-Jahresrückblick 2018

Im September hat der Stadtrat die Einführung einer Gästesteuer beschlossen. Am 1. Januar 2019 soll es losgehen. Ist alles dafür vorbereitet?

Der Stadtrat hat beschlossen, dass wir die Gästesteuer einführen können. Organisatorisch sind wir in den letzten Zügen, auch die technische Anbindung der Unternehmen läuft. Ich gehe davon aus, dass die Gästesteuer, so wie sie der Stadtrat beschlossen hat, ab Jahresbeginn erhoben wird.

Im Oktober hat das neue Fernstraßen-Bundesamt seine Arbeit aufgenommen. Wie wichtig ist eine solche Bundesinstitution für Leipzig?

Ganz wichtig. Wir haben einen erheblichen Nachholbedarf von Bundeseinrichtungen im Osten Deutschlands. Es ist für das Gleichgewicht in Deutschland wichtig, weil bundesstaatliche und landesstaatliche Einrichtungen verteilt in der Fläche auch zur Gleichheit der Lebensverhältnisse beitragen. Und man wird als Kommune in Berlin ganz anders wahrgenommen, wenn man eine Bundesbehörde vorweisen kann.

v.l.: Burkhard Jung, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) feiern im Leipziger Paulinum den Start des neuen Fernstraßen-Bundesamts. Quelle: André Kempner

Im November wurde die Eisenbahnstraße zur ersten Waffenverbotszone in Leipzig erklärt. Wie fällt Ihre erste Bilanz dazu aus?

Für eine solche Bilanz ist es noch zu früh. Die Waffenverbotszone ist ein Versuch. Fest steht für mich, dass wir die Situation in der Eisenbahnstraße nicht einfach schulterzuckend hinnehmen können. Wir müssen hier etwas tun, der Staat muss präsent sein und Recht durchsetzen. Nach einem Jahr gilt es, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Im Dezember wurde bekannt, dass die Stadt die Fernwärmeversorgung ab 2023 komplett in die eigene Hand nehmen will. Warum dieser Schritt?

Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir selbst gestalten, dass wir nicht abwarten, bis entschieden wird, dass die Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen. Wenn wir dann erst reagieren, ist es zu spät und wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir wollen jetzt unsere eigene Energiewende einleiten und unabhängig werden. Es ist ein historisches Fenster, das wir aufstoßen können und das sollten wir tun.

v.l.: Burkhard Jung, Innenminister Roland Wöller (CDU) und Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz enthüllen ein Schild in der Eisenbahnstraße, das die neue Waffenverbotszone im Viertel markiert. Quelle: Christian Modla

Wenn Sie auf das gesamte Jahr 2018 zurückblicken: Was ist Ihnen noch besonders in Erinnerung geblieben?

Die Amtseinführung von Andris Nelsons als Gewandhauskapellmeister ist für mich eine sehr schöne Erinnerung an das Jahr 2018. Er wird Leipzig als Musikstadt guttun. Und ich erinnere mich auch sehr gerne an die Einweihung des Herzliya-Platzes. Mir ist wichtig, dass wir diese Städtepartnerschaft auch im Stadtbild zeigen – sie ist eine wunderbare Brücke nach Israel.

Interview: Nadine Marquardt