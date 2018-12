Das Jahr 2018 ist gerade mal 18 Tage alt, als eine überaus übermütige Friederike wütet: Das gleichnamige Orkantief zieht mit wahrer Urgewalt von Irland bis nach Polen. Mittlerweile gilt der Sturm als stärkster seit Orkan Kyrill vom Januar 2007.

Doch um solcherlei Statistiken macht sich am 18. Januar 2018 noch niemand einen Kopf: Viele Leipziger überlegen stattdessen, auf welchem Weg sie eigentlich an diesem Nachmittag nach Hause kommen sollen. Busse und Bahnen haben aus Sicherheitsgründen ihren Verkehr eingestellt, und auf so manche Straßen krachen Bäume. Wer es dann irgendwie bis zur Haustür geschafft hat, wähnt sich manchmal wie in einem Gruselfilm. Kein Licht weit und breit, kein Ton ist zu hören, niemand hört Musik. Der Grund: weiträumige Stromausfälle. Und die führen bei vielen Messestädtern zur hektischen Suche nach Kerzen und Taschenlampen. Am nächsten Tag steht langsam das ganze Ausmaß der Schäden fest: Europaweit sterben zehn Menschen, der Gesamtschaden beträgt etwa eine Milliarde Euro.

Das Wetter beschäftigt die Menschen noch viel länger: Rückblickend geht 2018 als extrem trockenes Jahr in die Geschichtsbücher ein. Die Auswirkungen des fehlenden Niederschlages erlebt jeder auf ganz persönliche Weise: Gartenbesitzer sparen plötzlich Benzin – und zwar den für den Rasenmäher. Denn wo nichts wächst, muss auch nichts gemäht werden. Wer nicht gerade einen hochsensiblen Golfrasen besitzt, hält einfach die Hände still und lässt den Rasenmäher im Schuppen. Benzin und Zeit gespart! Der Rasen wird schon wieder wachsen ...

Leipzigs Bäume sind da wesentlich empfindlicher. Fast 9000 Straßenbäume müssen angesichts der Trockenheit gegossen werden, um Spätfolgen zu verhindern. Der Hitzerekord wird am 31. Juli erreicht: 36,6 Grad Celsius. Alles in allem regnet es von April bis September gerade einmal halb so viel wie normal. Die lachenden Dritten sind Schulkinder, Freibadbetreiber, Eisverkäufer, Anbieter von Ventilatoren und Winzer. Auch wenn es letztere in Leipzig eher nicht gibt – der Jahrgang war spitzenmäßig.

Bert Endruszeit