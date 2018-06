Noch herrlich beseelt vom Firmenlauf fuhr ich am Tag danach Richtung Norden, um meinen – für unser Laufevent unterbrochenen Urlaub – fortzusetzen. Die Sonne lachte und ich malte mir schon wunderschöne Trainingsläufe mit Blick auf die Ostsee aus. Aber bereits am Abend kratzte es im Hals, der Kopf schmerzte, die Nase lief. Nix dramatisches. Aber laufen gehen wollte ich so auch nicht. Man liest ja immer wieder von Herzmuskelentzündungen… Also blieb es bei ein bisschen Radfahren und aufs Meer schauen. Das macht ja auch schöne Sachen.

Wieder zurück wartete das Dienstagstraining mit stolzen 75 Minuten. Ich war noch nie so lange gelaufen. Und nach dem verkürzten Lauf zur Hitzeschlacht vor 14 Tagen und dem für mich ausgefallenen Trainingslauf vor dem Firmenlauf, hatte ich wirklich einen Heidenrespekt. Am Ende lief es aber ganz zauberhaft und wir hatten viel Spaß. Nach der Einkehr an unserer Verpflegungsstation ging es mit Marion zurück auf die Strecke. Ich hatte nur eine wage Ahnung, was für ein Läuferurgestein neben mir lief.

Marion hatte mir schon vom Rennsteiglauf geschrieben, an dem sie in diesem Jahr zum 29. Mal (!) teilgenommen hat. Jetzt erfuhr ich vom laufenden Ehemann (Der unser Projekt erst skeptisch belächelte, nun aber immer öfter Gewürzquark essen möchte!), den laufenden Töchtern (Eine davon traininerte jahrelang mit unserer Laufbetreuerin Kathrin.) und Enkeln. Und einem wunderbaren Ziel: Am 23. Juli beginnt auf Bornholm ein ganz besonderes Rennen. In fünf Tagen wird hier ein Marathon absolviert. Die Tagesetappen sind zwischen 5,8 und 10 Kilometer lang. Mal geht es durch tiefen Sand, mal durch städtisches Gebiet oder über Waldwege. Abwechlung ist also garantiert.

Marion ist in diesem Jahr wieder dabei. Mit ihrer ganzen Familie: Mann, Kindern, Enkeln. Alle laufen mit, denn bei diesem familienfreundlichen Laufevent gibt es auch eine Distanz für Kinder. Der besondere Clou in diesem Jahr ist aber: Marion feiert am Starttag ihren 70. (!) Geburtstag! Ich bin jetzt schon neidisch und hoffe, dass ich meinen 70. irgendwann mal ähnlich spektakulär begehen darf...

Ich wünsche Marion und ihrer Familie schon mal ein tolles Event und einen schönen Urlaub! Und die Gratulation holen wir nach, wenn sie wieder zurück ist.

Für alle, die nicht ganz so weit reisen wollen, aber auch Lust auf ein tollen Event haben, gebe ich mal einen Tipp aus der Region weiter, der mich per Mail erreichte:

„Hallo Frau Sturm,

ich verfolge mit Interesse Ihren „Lauf geht´s!“-Blog und möchte Sie gern über einen Lauf hier in Delitzsch informieren bzw. Sie oder andere Interessierte aus Ihrer Laufgruppe zu diesem Lauf herzlich einladen. Vielleicht ist der ein oder andere aus Delitzsch oder hat Interesse Delitzsch mal aus läuferischer Perspektive kennen zu lernen. Der Lauf, welcher ein Gedenklauf an Anne Frank ist, wird jedes Jahr von uns organisiert und passt vielleicht in Ihr Trainingsprogramm.“

Viel Spaß allen Teilnehmern! Bei diesem und den unzähligen anderen Läufen, die jedes Wochenende in Leipzig und Umgebung stattfinden.