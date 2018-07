Blog #anneläuftweiter - 20.07.2018: Time to say Goodbye! Die Hälfte des Weges ist geschafft: Erst gab es ganz viel Schnee, kurz darauf tropische Hitze. Es gab viele berühmte erste Male und jetzt den 25. und letzten Blogbeitrag.

Das war mein "Lauf geht's!"-Projekt: Auftaktveranstaltung mit Wolfgang Grandjean am 6. März 2018, Zellcheck bei MediClin, erstes gemeinsames Lauftraining mit Katharina, Ernährungsberatung mit Dr. Wolfgang Feil, ein Blick ins Trainingsbuch mit Jörg Matthé, Norman Baumgartner interviewt uns für Leipzig Fernsehen, Doppelolympiasiegerin Heike Drechsler trainiert mit und Staffelstabübergabe an Sina Erben beim Meilensteinlauf am 17. Juli 2018. Quelle: André Kempner