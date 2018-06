„Irgendwann hast Du nur noch Hunger und Schmerzen!“, hatte mich meine Kollegin Juliette Guttmann schon in der letzten Woche gewarnt, als ich nach den Mobi & Stabi-Übungen, Lauf-ABC, 75 Minuten Dauerlauf und anschließenden Steigerungsläufen in meinem Bett lag und nicht wusste, ob ich jemals wieder aufstehen kann.

Am Dienstag dieser Woche kamen für mich und die Cappuccino-Gruppe weitere fünf Minuten dazu. Dennoch erreichten alle das Ziel. Stolz und mit großem Lob vom Trainerteam. Die Fortschritte seien inzwischen mehr als sichtbar und man würde merken, dass alle das Training ernst nehmen. Und dabei sei es völlig egal, ob man in der Zeit 13 Kilometer geschafft oder zum ersten Mal die 10-Kilometer-Marke geknackt hat.

Das Trainerlob geht an alle Teilnehmer in allen Gruppen. Die Espressos sind viel schneller geworden, die Latte Macchiatos laufen unfassbare 40 Minuten am Stück. Wenn ich noch mal kurz daran erinnern darf: Vor zehn Wochen hat die Gruppe mit 40 Minuten Walking angefangen. Was für eine sensationelle Entwicklung!

Und auch der Halbmarathon Leipzig entwickelt sich. Mittlerweile gibt es 1200 Anmeldungen und eine schöne Idee des Veranstalters: Wenn am 14. Oktober tausende Halbmarathon-Lauffreunde vom Leipziger Völkerschlachtdenkmal aus in Richtung Störmthaler- und Markkleeberger See und wieder zurück laufen, soll jeder Kilometer mit einem musikalischen Highlight aufwarten. Deshalb werden musikalische Stimmungsmacher gesucht: Egal ob Schülerband, Alleinunterhalter, DJane, Sambaband, Coverband, Kinderchor, Opernsänger… Wer Lust hat, am 14. Oktober für Stimmung zu Sorgen, kann sich per Mail bei info@maximalpuls.com bewerben. Alle weiteren Infos zum Thema warten hier.