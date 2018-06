Die Wochen gehen dahin und aktuell fühlt es sich so an, als ob jede Woche zwei Dienstage hat: Schon wieder gemeinsames Lauftraining, schon wieder geht es auf die inzwischen bestens bekannte 2-Kilometer-Runde, schon wieder … Nee. Halt Moment...

Am vergangenen Dienstag gab es auch eine Premiere: Erstmals hatten die Cappuccino-Gruppe und die Espresso-Gruppe das gleiche Pensum zu bewältigen. Es ging also gemeinsam auf den Rundkurs und sechs Trainer betreuten die Teilnehmer beider Gruppen.

Und sie schauten ganz genau hin. Also die Trainer. Schon vor ein paar Wochen war unsere Laufbetreuerin Kathrin hinter mir gelaufen und hatte sich meine Füße angeguckt. Jetzt weiß ich: Ich dreh den rechten Fuß beim Laufen zu sehr nach außen. Sollte man nicht machen. Gibt irgendwann Knieprobleme. Also schön nach innen mit der Fußspitze. Momentan muss ich noch sehr dran denken, irgendwann passiert das hoffentlich automatisch.

Eine weitere Schwachstelle meinerseits sind Schultern und Arme. Suzannes Ruf „Anne! Denk an die Arme!“ schallte schon das ein oder andere Mal durchs Scheibenholz. Jetzt gab es von Kathrin noch mal informativen Anschauungsunterricht zum Thema Läuferdreieck. Wer nicht weiß, was damit gemeint ist (Und nein, es ist nicht die Abkürzung auf dem 2-Kilometer-Kurs...), kann hier noch mal nachschauen:

Wenn man also die Arme in der richtigen Haltung ordentlich neben dem Körper schwingt, wird man automatisch schneller. Falls also beim Laufen die Kraft nachlässt und man denkt, man kann kein Fuß mehr vor den anderen setzen, kommt es auf die Arme an. Die ziehen die Beine dann automatisch mit. Ist so. Habe ich am Dienstag mit Susann ausprobiert. Plötzlich liefen wir viel schneller als eigentlich geplant. Und als wir eigentlich können. Aber wir haben ja noch 15 Wochen Zeit.