Leipzig

„Ausfallschritt nach hinten und los geht’s“, lauteten die ersten Kommandos von Cheftrainer Jörg Matthé bei der Erwärmung vorm Start der Hitzeschlacht bei sonnigen 30 Grad. Aufgeregt und ein wenig hippelig präsentierten sich die absoluten Anfänger der Gruppe „Latte Macchiato“ vor Beginn. Da der Rundkurs über 2 x 5 Kilometer ging, hatte jeder die Chance, nach der ersten Runde auszusteigen.

Quelle: André Kempner

„Ich bin das erste Mal in meinem Leben fünf Kilometer gelaufen“, pustete Erzieherin Susanne Jerke im Ziel. Die 49-Jährige ist von Anfang an dabei und glücklich, diesen Weg gegangen zu sein. Sie brauche jemand, der sie zwingt, plauderte sie mit Blick zur Armbanduhr. Die zeigte 44 Minuten und ließ ihre Besitzerin strahlen.

Zufrieden über die gelungene Kooperation äußerte sich Ines Winter von der Laufgruppe der SG LVB. „Wir waren mit zehn Ehrenamtlichen vor Ort, haben die Strecke ausgekreidet, mit Posten ausgestattet und am Ende die Urkunden für alle Teilnehmer geschrieben“, so die 44-Jährige. Auch sie sei „laufverrückt“ wie die anderen 25 Lauffreunde ihrer Trainingsgruppe. „Unser Hajo, immerhin 77 Jahre alt, ist im vergangenen Jahr beim großen Rennsteiglauf über 73,5 Kilometer angetreten. Nach elf Stunden kam er ins Ziel“, erzählte die Betriebsprüferin.

Wolfgang Wittig (li.) und Ines Winter (SG LVB) und Jens Arlt haben die Zeit im Blick. Quelle: André Kempner

Oberarzt Dr. Yilmaz Ecan von der MediClin Bad Düben musste nur kleine Wehwechen betreuen. Georg Blüher hatte plötzlich Schmerzen im rechten Außenknie und ein steifes Bein. Nichts ging mehr: „Zum Glück war meine Lauftrainerin in der Nähe. Sie hat sofort Hilfe geholt“, erzählte der 20-Jährige, der vom Orthopäden sofort in Augenschein genommen wurde. Mit einer Außenbandüberlastung flog der Student erst einmal in den Urlaub nach Kanada. Aufs Laufen will der ehemalige Basketballer aber in den nächsten 14 Tagen nicht ganz verzichten.

Oberarzt Dr. Yilmaz Ercan untersucht Ute Müller am Fuß. Quelle: André Kempner

Und wer jetzt auf den Lauf gekommen ist, sollte sich auf jeden Fall den 19. Cospudener Seelauf am 29. August vormerken – Start im schönen Neuseenland ist Punkt 18 Uhr!

Von Regina Katzer