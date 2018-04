Vor Start des LVZ-Projekts - Ernährungswissenschaftler Feil gibt in LVZ-Kuppel Tipps zur Fettverbrennung

Schon 214 Anmeldungen liegen bisher vor, LVZ-Projektleiterin Anne Sturm freut sich über die „überwältigende Resonanz“ auf „Lauf geht’s!“.

Von null auf 21 Kilometer zum Leipziger Halbmarathon am 14. Oktober am Völkerschlachtdenkmal – unter diesem Motto hatte die LVZ Anfang März zum Mitmachen aufgerufen und dabei ausdrücklich Lauf-Neulinge und Wiedereinsteiger angesprochen. Mit dem Leipziger Laufladen und der Mediclin Waldklinik Bad Düben wurden professionelle Partner für das Projekt gewonnen.

Zur professionellen Vorbereitung für die Teilnehmer gehörte auch der Vortrag von Dr. Wolfgang Feil am Dienstagabend in der proppevollen LVZ-Kuppel. Der im schwäbischen Tübingen forschende Leiter des Projekts, der als Sportmediziner und Ernährungsexperte viele Profisportler berät und einen exzellenten Ruf genießt, stellte neueste Erkenntnisse aus der Trainings- und Ernährungswissenschaft vor.

Als Showmaster nahm er sein Publikum mit auf die medizinische Reise durch die Welt der Fettverbrennung und des Stoffwechsels. Seine klare Botschaft an die Teilnehmer: Esst mehr Gemüse und nur keine Angst vor Fetten, wenn sie gut sind! Heißt übersetzt: Salat, Salat, Salat und bloß keine Kohlenhydrate mehr! Brot, Nudeln, Kartoffeln gehören auf den „Läufer“-Index. Und unbedingt mehr zum Ei greifen, dazu Chilischoten knacken und die Kapseln schlucken. Schmeckt gewöhnungsbedürftig, bringt aber die Fettverbrennung richtig in Schwung. Und darauf, so der Experte, komme es bei „Lauf geht’s!“ schließlich an.

Das Publikum nahm seine Tipps als Anregung mit nach Hause. Ob gleich noch am Abend erste Chilischoten geknackt wurden, bleibt das Geheimnis der Teilnehmer. Die Freude auf den Start ist bei allen zumindest groß. So wie bei Björn Dannehl (50), der sich als blutiger Laufanfänger angemeldet hat, um vor allem seine Grenzen auszutesten. Oder wie bei Cordula Hundrieser (44). „Ich bin gespannt, was die Trainer aus mir herausholen“, sagte sie. Die beiden Leipzigerinnen Susanne Gürtler (50) und Klaudia Rohr (60) sind sich einig: „Gemeinsam geht’s besser. Allein gibt man schneller mal auf.“ Sie hoffen schon deshalb, auch nach mehreren Wochen dranzubleiben.

Unter lvz.de/annelaueft schreibt LVZ-Reporterin Anne Sturm über ihre Erlebnisse.