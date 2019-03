Buchmesse-News Sachbuch - Generalabrechnung mit der Flüchtlingspolitik David Goeßmann zerlegt in seinem Buch „Die Erfindung der bedrohten Republik: Wie Flüchtlinge und Demokratie entsorgt werden“ Politik und medialen Diskurs – es bleibt kein gutes Haar an der Flüchtlingspolitik und ihrer Darstellung.

August 2015: Flüchtling in der Erstaufnahmestelle in Eisenberg in Thüringen. Quelle: dpa-Zentralbild