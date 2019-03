Leipzig

10.30–19.30 Uhr: Leipziger Büchermenschen stellen sich vor; Buchhandlung Hugendubel (Petersstr. 12–14)

17 Uhr: Deutschlandfunk Kultur – Der Runde Tisch, mit Ferda Ataman, Thea Dorn, Ingo Schulze, Cora Stephan; Literaturhaus Leipzig (Gerichtsweg 28)

17 Uhr: Es brennt. Mordechai Gebirtig, Vater des jiddischen Liedes, mit Uwe von Seltmann; Ariowitsch-Haus, (Hinrichsenstr. 14)

17 Uhr: Feld voller Raps und neue Texte, mit Ulrike Almut Sandig; terra rossa - Kunstverein und Galerie (Roßplatz 12)

18 Uhr: Die große Freiheit ist es nicht geworden, mit Matthias Krauß; Liebknecht-Haus (Braustr. 15)

18 Uhr: Neue Klassenpolitiken, mit Sebastian Friedrich, Bernd Riexinger; interim by linXXnet (Demmeringstr. 32)

18 Uhr: Schieb mich in die rechte Ecke! Mit Tinder mehr Treffer beim Sex oder Geheime Wünsche der Linken, mit Ulrike Gastmann, Christian Bosse; Telegraph-Club (Dittrichring 18–20)

18 Uhr: Verbrannte Wörter, mit Matthias Heine; Reclam-Museum (Kreuzstr. 12)

18 Uhr: Eva und Erwin Strittmatter: Du bist mein zweites Ich, mit Erwin Berner, Angelika Neutschel; Deutsche Nationalbibliothek (Deutscher Platz 1)

18.30 Uhr: So taucht Sprache ins Sprechen ein, um zu vergessen, mit Sascha Anderson; Apothekenmuseum (Thomaskirchhof 12)

18.30 Uhr: Institutsprosa – Alumni lesen aus aktuellen Büchern, mit Katharina Adler, Isabelle Lehn, Johanna Maxl, Maruan Paschen, Verena Roßbacher, Saša Stanišić, Achim Stegmüller, Anke Stelling, Bettina Wilpert; DLL (Wächterstr. 34)

Der deutsch-bosnische Autor Sasa Stanisic wird am Freitag aus seinem aktuellen Buch vorlesen. Quelle: Arno Burgi/ dpa

18.30 Uhr: Was ist so schlimm am Kapitalismus, mit Jean Ziegler; Museum der bildenden Künste (Katharinenstr. 10)

18.30 Uhr: Peng Peng Parker, mit Nora Gomringer, Philipp Scholz; Kupfersaal (Kupfergasse 2)

18.30 Uhr: Das Netzwerk der Neuen Rechten, mit Christian Fuchs, Paul Middelhoff; Zeitgeschichtliches Forum (Grimmaische Str. 6)

19 Uhr: Wallace, mit Anselm Oelze; Grassi-Museum (Johannisplatz 5–11)

19 Uhr: Herida Duro, mit Michael Roes; Schaubühne Lindenfels (K.-Heine-Str. 50)

19 Uhr: Kein Wunder, mit Frank Goosen; Horns Erben (Arndtstr. 33)

19 Uhr: Unsterblichkeit ist auch keine Lösung. Ein Goethe-Schiller-Desaster, mit Christian Tielmann; Schillerhaus (Menckestr. 42)

19 Uhr: Trilogie der Väter, mit Francesca Melandri; Kunstkraftwerk (Saalfelder Str. 8b)

19 Uhr: Ewig anders. Schwarz, deutsch, Journalist, mit Marvin Oppong; Friedrich-Ebert-Stiftung (Burgstr. 25)

19 Uhr: Nordische Literaturnacht; Werk 2 (Kochstr. 132)

19 Uhr: Premiere Jahrbuch der Lyrik, mit Christoph Buchwald, Carolin Callies, Carl-Christian Elze, Kerstin Preiwuß; Kunsthalle der Sparkasse (O.-Schill-Str. 4a)

19 Uhr: Rädelsführer. Studentischer Protest in der DDR 1976, mit Gabriele Stötzer, Jochen Voit; Museum in der Runden Ecke (Dittrichring 24)

19 Uhr: Neue Literatur aus Portugal,; naTo (Karl-Liebknecht-Str. 46)

19 Uhr: Digitale Bildkulturen, mit Annekathrin Kohout, Wolfgang Ullrich; Museum der bildenden Künste (Katharinenstr. 10)

19 Uhr: Grünmantel, mit Manfred Maurenbrecher; Spizz (Markt 9)

19 Uhr: Kleine Träumereien, mit Artur Becker, Norbert Hummelt, Michael Kumpfmüller; Kleine Träumerei (Münzgasse 7),

19 Uhr: Keine Mutter ist perfekt. Der Umgang mit dem Lilith-Komplex, mit Hans-Joachim Maaz; Stadtbibliothek (Wilhelm-Leuschner-Platz 10)

19.30 Uhr: Der unmögliche Mord und andere phantastische Kriminalfälle; Südfriedhof, Hauptkapelle (Prager Str. 210)

19.30 Uhr: Matratzendesaster, mit Rainer Moritz; Metropolis, Tabledance Lounge (Große Fleischergasse 4)

19.30 Uhr: Enzyklopädie der ausgedachten Fakten, mit Pil Cappelen Smith; Buchhandlung Grümmer (Zschochersche Str. 18)

19.30 Uhr: Reisen in die Welt des Wahns, mit Achim Haug; Sächsisches Psychiatriemuseum (Mainzerstr. 7)

19.45 Uhr: Generation 89, mit Petr Borkovec, Kateřina Tučková; Galerie KUB (Kantstr. 18)

ab 20 Uhr: UV -Lesung der unabhängigen Verlage; Lindenfels Westflügel (Hähnelstr. 27)

20 Uhr: Books on Demand Bookdate; Innside Hotel (Gottschedstraße 1),

20 Uhr: Bohemska. Lange Nacht der tschechischen Literatur; Schaubühne Lindenfels (Karl-Heine-Str. 50)

20 Uhr: Kurt-Wolff-Preisträger zu Gast; Connewitzer Verlagsbuchhandlung (Specks Hof, Schuhmachergäßchen 4)

20 Uhr: Der Ludwig – jetzt mal so gesehen. Beethoven im Alltag, mit Konrad Beikircher; Kabarett-Theater Sanftwut, (Mädlerpassage)

20 Uhr: Kurt, mit Sarah Kuttner; Bahnhofsbuchhandlung Ludwig (Querbahnsteig)

Sarah Kuttner liest in der Bahnhofsbuchhandlung Ludwig aus ihrem neuen Buch. Quelle: dpa

20 Uhr: Sommergäste, mit Barbara Handke; Hostel und Garten Eden, (Demmeringstraße 57)

20 Uhr: Die psychotische Gesellschaft. Wie wir Angst und Ohnmacht überwinden, mit Ariadne von Schirach; Alte Handelsbörse (Naschmarkt 1)

20 Uhr: Buchfunk live; Neues Schauspiel Leipzig (Lützner Str. 29)

20 Uhr: Das musikalische Nashorn – Tiergeschichten von Peter Hacks, mit Christian Steyer; Zoo, Gondwanaland (Pfaffendorfer Str. 29)

20 Uhr: Neue Literatur aus den Niederlanden, mit Otto de Kat, Marente de Moor; Literaturhaus Leipzig (Gerichtsweg 28)

20 Uhr: Eure Heimat ist unser Albtraum, mit Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah; Werk 2 (Kochstr. 132)

20 Uhr: speed-read-date der Elisabeth Ruge Agentur; Café Das Kapital (Karl-Tauchnitz-Str. 9–11)

20 Uhr: Luftgänger, mit Jewgeni Wodolaskin; naTo (K.-Liebknecht-Str. 46)

20 Uhr: Was Wollen Wissen, mit Fettes Brot; Täubchenthal (Wachsmuthstr. 1)

20.30 Uhr: Königspark, mit Paul Ingendaay; Apothekenmuseum (Thomaskirchhof)

20.30 Uhr: Monty Python, mit Andreas Pittler; Café Puschkin (Karl-Liebknecht-Str. 74)

20.30 Uhr: Die große Heuchelei. Wie der Westen seine Werte verrät, mit Jürgen Todenhöfer; Zeitgeschichtliches Forum (Grimmaische Str. 6)

Jürgen Todenhöfer liest um 20.30 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum. Quelle: Paul Zinken/ dpa

21 Uhr: Love Bites: Die erotische Nacht; Central Kabarett (Markt 9)

21 Uhr: Obole und Der Filmvorführer, mit Aka Morchiladze, Tamar Muskhelishvili; naTo (Karl-Liebknecht-Str. 46)

21 Uhr: Tabus der tschechischen Gesellschaft, mit Matěj Spurný, Jaromír Typlt; Telegraph-Club (Dittrichring 18–20)

21 Uhr: In der Sprache zu Hause, mit Irena Brezná, Alte Nikolaischule (Nikolaikirchhof 2)

21 Uhr: VERSschmuggel – Pekladišt: frische Gedichte aus Tschechien und Deutschland, Rubikon Lyrikbuchhandlung (Lützener Str. 91)

21.30 Uhr: Tsunami-Blues, mit Markéta Pilátová; Galerie KUB (Kantstr. 18)

22.15 Uhr: Andere Welten, mit Michal Ajvaz, Stanislav Komárek; Telegraph-Club (Dittrichring 18–20)

22.30 Uhr: Die Musik von Trommler, mit Pavel Fajt; UT Connewitz (Wolfgang-Heinze-Str. 12a)

