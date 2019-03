Leipzig

Den Anfang des Sonntags in der LVZ-Autorenarena macht ein Vertreter des Gastlandes Tschechien: Jaroslav Rudiš. Im Februar erschien das erste Buch, das er auf Deutsch geschrieben hat. „Winterbergs letzte Reise“ erzählt die Geschichte von Winterberg, der mit seinem Sterbebegleiter Jan Kraus eine letzte große Reise von Berlin nach Sarajevo antritt. „Wie bist du auf deine Figur gekommen?“, fragt Dimo Rieß. „Sehr viel von Winterberg steckt auch in mir. Ich habe die Reise selbst gemacht und viel in der Bahn geschrieben. Und ich leide auch an historischen Anfällen“, sagt der Autor.

„Die pure Hormonie“ von Tatjana Meissner ist das nächste Buch, das Norbert Wehrstedt mit der Autorin selbst bespricht. Thema: Ab auf Kreuzfahrt mit der ganzen Familie, denn Tatjana will jetzt Oma werden. Und in so einer engen Kabine muss das ja mal klappen. Wehrstedt will wissen: „Was ist Erfindung, was war wirklich so?“. Die Potsdamerin relativiert die überspitzten Beschreibungen mit „Die Kreuzfahrt an sich war erfunden, ein paar Episoden sind wirklich passiert.“ Und Oma sein will sie natürlich auch.

Erinnerungen an Ibrahim Böhme

Politisch geht es weiter mit Tatjana Böhme-Mehner und ihrem „Warten auf den Vater. Erinnerungen an Ibrahim Böhme“. Darin befasst sie sich mit ihrem Vater, dem ersten Vorsitzenden der Ost-SPD und enttarnten Stasi-Spitzel. Moderator Nikos Natsidis greift das Bild des „Cowboys mit der Reisetasche“ auf, das Böhme-Mehner in ihrem Buch zeichnet: „Was ist da dran?“. Die Autorin antwortet: „Diese konkrete Reisetasche gibt es. Und damit hatte er diesen spezifischen Gang.“ An dem man ihn von weitem erkennen konnte, wenn er am Wochenende kam. Sie lebte nicht mit ihrem Vater zusammen.

Der nächste Literaturschaffende ist ein Stammgast in der LVZ-Autorenarena: Bernd-Lutz Lange mit seinem neuen Hörbuch „Sternstunden“. Kerstin Decker fragt: „Warum jetzt dieses Hörbuch?“. Das liegt an der Jahreszahl. „Ich stehe kurz vor meinem 75. Geburtstag. Und da schaut man schon mal zurück aufs Leben“, sagt Lange. Im Hörbuch geht es um besondere Begegnungen mit Menschen, die sich in seinen verschiedenen bisherigen Büchern finden. Unter anderem erzählt er darin auch eine Geschichte über die Buchmesse zu DDR-Zeiten.

Versagen im Kleingarten

„ Kleingarten heißt, sich mit seinem eigenen Versagen zu beschäftigen“, sagt Stefan Schwarz. Er ist Autor des Buches „Der kleine Gartenversager. Vom Glück und Scheitern im Grünen“. Kerstin Decker fragt ihn dazu, ob die Kleingartensaison schon begonnen habe. „Oh ja“, sagt Schwarz. „Ich habe im Februar nach dem Baumbeschneiden schon oberkörperfrei im Garten gelegen.“ Und warum dieser Titel? „Ich wollte ein Trostbuch schreiben. Für Menschen, die immer mit einer halben Tasse verschrumpelter Erdbeeren nach Hause kommen.“

Der stellvertretende LVZ-Chefredakteur Olaf Majer bespricht im Anschluss mit Christian Bommarius sein im März erschienenes Buch „Die neue Zensur. Wie wir selbst unsere Meinungsfreiheit bedrohen“. Darin thematisiert er unter anderem das Phänomen Shitstorm: „Wie wirkt sich so etwas aus? Ein Shitstorm zielt darauf ab, den anderen mundtot zu machen. Und das kann nicht sein“, sagt der Kolumnist der „ Süddeutschen Zeitung“. „Wie viel Hass kann eine Demokratie vertragen?“, fragt Majer daraufhin. „Das testen wir besser nicht aus“, antwortet der Preisträger des Heinrich-Mann-Preises.

Rezepte aus der Wetterküche

Passend zum Sonntagmittag kommt ein Kochbuch ins Programm: „Die Wetterküche“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Meteorologin Michaela Koschak und Koch Herbert Frauenberger. „Aber wie passt das zusammen?“, fragt Kerstin Decker. Frauenberger antwortet: „Das passt super zusammen. Und so kleine Wetterkapriolen kann man gut mit Ernährung ausgleichen, haben wir festgestellt.“ Abschließend appellieren beide Gäste noch an das Publikum in der Arena: „Bewusster kochen und bewusster den Himmel anschauen. Das hilft uns allen.“

„Jetzt geht es um große Helden“, kündigt Mark Daniel die nächsten Gäste an. Hella Brice hat einen ausladenden Bildband zu ihrem Ehemann Pierre Brice herausgebracht, mit dem Titel „... und über Nacht war ich Winnetou“. Mit im Gespräch ist außerdem der Verleger des Karl-May-Verlags, Bernhard Schmid. Zur Entstehung des Werks sagt Brice: „Nach dem Tod meines Mannes bin ich sein Büro durchgegangen und habe Unmengen von Fotomaterial, auch unentwickelte Filme, gefunden. Und da wusste ich, dass ich etwas daraus machen musste. Das hätte Pierre gewollt.“

Friedrich Schorlemmer und die Machtworte

Traditionell als Finalist zu Gast in der LVZ-Autorenarena ist Friedrich Schorlemmer. Diesmal mit „Wortmacht und Machtworte. Eine Eloge auf die Leselust“. Olaf Majers erste Frage dazu ist „Welche Macht kann ein Wort tatsächlich entfalten?“. Der evangelische Theologe und Bürgerrechtler antwortet darauf: „Wenn ein Wort zutrifft, auftrifft und jemanden verändert. Die Menschheitsgeschichte fängt in der Bibel so an.“ Und das Machtwort muss man auch einmal an sich selbst richten, das kristallisiert sich im Gespräch auf dem Podium heraus.

Von Katharina Stork