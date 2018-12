Die Entwicklung Leipzigs zu einer großen und wichtigen Stadt ist eng mit der Messe verbunden. Hier wurden seltene und nützliche Dinge gezeigt, getestet, kräftig gekauft und verkauft. Dreimal im Jahr kamen Händler und Neugierige aus der ganzen Welt zusammen, um Spielzeug, Stoffe, Bücher und vieles mehr zu verkaufen und Neues zu bewundern. Heute sind auf dem riesigen neuen Messegelände viele Fachmessen zu bestaunen.

Das Kindermuseum Leipzig lädt Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ein, sich in den Trubel zu stürzen und zu erleben, was Händler und Marktfrauen alles tun mussten, bis sie mit neuen Waren nach Hause gehen konnten. Die Kinder erfahren, was Erwachsene vor 200 Jahren in Leipzig arbeiteten, erleben aber auch, wie spaßig die Kinderspiele aus vergangenen Zeiten sein können.

Zur Galerie Das Kindermuseum hat sich in eine Spielewelt verwandelt. Hier dürfen sich Kinder nach Lust und Laune ausprobieren, in historische Kostüme schlüpfen und erleben, wie es früher in Leipzig zuging.

Das darf man alles im Kindermuseum des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig: riechen, tasten, schieben, bestaunen, schmökern, drehen, raten, stöbern, messen, wiegen, verkleiden, Schattentheater spielen, lesen, hören, handeln, eigenes Geld machen – alles ist möglich und gewünscht!

"Kinder machen Messe"

Dauerausstellung

im Kindermuseum im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig

PM