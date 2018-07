Mit "CONNECT Leipzig" öffnet das Museum der bildenden Künste dem künstlerischen Nachwuchs das Haus und bietet ihm die Möglichkeit, erste Museumserfahrungen zu sammeln. Aus 120 Bewerbungen hat eine international besetzte Jury zehn junge Positionen ausgewählt, die sich seit März 2018 im vierwöchigen Wechsel im Zündkerzenhof des Museums präsentieren.

Bis zum 29. Juli 2018 sind die Werke von Gregor Peschko unter dem Titel "Eingang. Entrance" zu sehen. Der Künstler lebt und arbeitet in Leipzig.

Öffnungszeiten und Eintritt

Zu sehen ist die Schau dienstags, donnerstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr, sowie Mittwochs von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung "Eingang. Entrance"

Der Prozess des Ausstellens und seine wuchernde mediale Zweitverwertung in sozialen Medien, auf Youtube und in Kunstblogs sind Ausgangspunkt dieser Ausstellung. Zwischen den vermittelnden Strukturen der Institution und den Blickregimen der medialen digitalen Weiterverarbeitung wird der Raum in ein Szenario versetzt, das auf eine potenzielle Verwertung wartet.

Als alternativer Eingangsbereich verhält sich die Ausstellung im Zündkerzenhof wie eine Spiegelung zum tatsächlichen Eingang, der die Schwelle zum Kunstkontext darstellt und so den Startpunkt eines besonderen Rezeptionsmodus markiert.

Das zweite Foyer wirkt aber gleichzeitig seiner tatsächlichen Funktion enthoben, eher wie ein Bühnenbild oder Filmset. Der Ort schwebt in einer gewissen Lethargie zwischen Nutzlosigkeit und möglicher Aktivierung, zwischen Stillstehen und einer potenziellen Bespielung und Medialisierung als Set.

Der Künstler Gregor Peschko

1990 geboren in Bad Honnef

2011 Beginn des Studiums an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

2013–2016 Fachklasse von Prof. Astrid Klein

2016 Gaststudent bei Prof. Clemens von Wedemeyer

2017 Fachklasse von Prof. Michael Riedel

2018 Diplom

"Eingang. Entrance"

bis zum 29. Juli 2018

im Museum der bildenden Künste