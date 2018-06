Präsentiert werden rund 320 Objekte aus dem eigenen Bestand, darunter Möbel, Keramik, Silber und Spielzeug größtenteils aus dem Zeitraum der 1920er bis 1960er Jahre. Ergänzt werden die Exponate durch die umfangreiche Schmucksammlung Schwandt.

Herausragende Vertreter des Jugendstil und Art Déco

Dänisches Design ist untrennbar mit namhaften Designikonen des 20. Jahrhunderts verbunden. Dänische Entwerfer, von Kaare Klint, über Arne Jacobsen bis hin zu Verner Panton haben die Produkt- und Wohnkultur ganzer Generationen geprägt - vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dass aber dieser Ära ebenso bedeutende Gestalter, Kunsthandwerker sowie international beachtete Strömungen vorausgingen, wird seltener thematisiert. Doch ist es gerade der Skønvirke, so der Name der dänischen Ausprägung des Jugendstils, der die Basis für das moderne dänische Design schuf. Den herausragenden Vertretern dieses Stils, Thorvald Bindesbøll und Johan Rohde, wird daher in der Ausstellung besondere Beachtung geschenkt.

Ebenfalls spannend ist der Blick auf die Tendenzen im Art Déco und Funktionalismus. Sowohl das berühmte dänische Silber als auch keramische Arbeiten von expressiver Ausdruckskraft spiegeln den Facettenreichtum dänischer Formgestaltung jener Zeit wider.

Spätestens aber nach 1945 hat sich "Made in Denmark" als internationales Markenzeichen etabliert. Dänisches, und im weiteren Sinn skandinavisches, Design hat seither Vorbildcharakter und ist bis heute Inbegriff und Ausdruck eines zeitlosen und dennoch modernen Lebensstils. Spezifisch ist dabei, dass sich im dänischen Design handwerkliche Qualität mit einem hohen gestalterischen Anspruch verbindet und dabei ein enorm breites Publikum erreicht.

Zur Ausstellung erscheint die Publikation „MADE IN DENMARK. FORMGESTALTUNG SEIT 1900“ bei Arnoldsche ART PUBLISHERS (276 Seiten, 250 Abb., deutsch/ englisch, 44 Euro, im Museumsshop des Grassimuseums zum Vorzugspreis von 38 €)

MADE IN DENMARK

2. Juni bis 7. Oktober 2018

im Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig