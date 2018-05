Der amerikanische Künstler Paul McCarthy (*1945) ist bekannt für seine provokativen Skulpturen. Mit „C.S.S.C. Coach Stage Stage Coach VR experiment Mary and Eve“ (2017) hat er erstmals eine virtuelle Skulptur geschaffen. Sie ist Teil seines Langzeitprojektes „Coach Stage Stage Coach“ (CSSC), das McCarthy in unterschiedlichen künstlerischen Medien verfolgt.

Inspiriert von John Fords Western „Stagecoach“ (1939, dt. Fassung „Ringo“) mit John Wayne in der Hauptrolle, hat McCarthy einen Film gedreht, der wiederum den Ausgangspunkt der VR-Arbeit bildet. Die beiden Filmcharaktere Mary (gespielt von Rachel Alig) und Eve (Jennifer Dayley) und ihre Doppelgängerinnen schaffen eine Atmosphäre ständiger Überwachung und ziehen den Betrachter in ein bösartiges ‚Mind-Game‘. Was zuerst als eine traumhafte Disney-Welt erscheint, eskaliert in einem psychosexuellen Prozess.

Das MdbK präsentiert außerdem McCarthys über vier Meter hohe, ebenfalls zum CSSC-Projekt gehörende und den Hollywood-Film reflektierende Skultpur „CSSC, Frederic Remington Charles Bronson“ (2014–2016).

Der 1959 in Deutschland geborene, heute in Dänemark und Italien lebende Künstler Christian Lemmerz arbeitet in einer großen Bandbreite künstlerischer Medien – von der Plastik, Zeichnung und Malerei über Film und Performance bis hin zur Installation und New Media. Mit gleicher Selbstverständlichkeit verwendet er für seine Arbeiten ungewöhnliche Materialien oder neue mediale Techniken, setzt sich aber auch intensiv mit der Tradition der Bronze- und Marmorskulptur und der Zeichnung auseinander. Tabubesetzte Felder aus Vergangenheit und Gegenwart, Leiden, Tod und die bedrohte Identität sind zentrale Themen in Lemmerz Werk.

In seiner Virtual- Reality-Arbeit „La Apparizione“ (2017) sieht sich der Betrachter mit dem gekreuzigten aber kreuzlosen Christus konfrontiert. Schwebend in vollkommener Dunkelheit steht der Rezipient unter dem goldenen Korpus mit blutenden Wunden. Die von dem Tänzer und Choreographen Kitt Johnson dargestellte Figur changiert zwischen dem überlieferten Christus-Bild und zeitgenössischen, vulgären Bodybuilder-Impressionen. In „La Apparizione“ treffen Ernst und Ironie, Tradition und Gegenwart, Realität und Fiktion aufeinander.

Begleitend sind von Christian Lemmerz die Marmorskulptur „Katrina“ (2006) und drei große, ebenfalls dem Kreuzigungsthema gewidmete Zeichnungen zu sehen.

Christian Lemmerz und Paul McCarthy haben ihre VR-Arbeiten in Zusammenarbeit mit Khora Contemporary in Kopenhagen realisiert. Das 2016 gegründete Institut widmet sich der Erforschung der Möglichkeiten der neuen Technik als Medium der bildenden Kunst, lädt Künstler zu Projekten ein und unterstützt sie bei der Realisierung. Khora Contemporary und die, ebenfalls in Kopenhagen beheimatete, Faurschou Foundation haben auch die Ausstellung im MdbK ermöglicht.

Paul McCarthy & Christan Lemmerz

REALITY VIRTUAL REALITY

31.05.–26.08.2018

im Museum der bildenden Künste - MdbK - Leipzig