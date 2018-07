Die Sammlungspräsentation „Made in Africa“ gibt im Grassi Museum für Völkerkunde bis zum 30. September 2018 einen Einblick in die Gestaltungsvielfalt von Alltagsgegenständen auf dem afrikanischen Kontinent.

Einander gegenübergestellt werden zeitgenössische Stücke aus den Millionenmetropolen Afrikas mit Objekten aus der historischen Sammlung des Museums.

Öffnungszeiten und Eintritt

Die Schau ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt kostet 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren haben freien Eintritt. In einer Gruppe ab 10 Personen zahlt jeder 7 Euro.

Details zur Ausstellung

Die Schau will folgenden Fragen auf den Grund gehen: Was erzählt das Label „Made in Africa“ heute und damals über ein Objekt? Und auf welchen Grundlagen basiert die Gestaltung?

Mit Hilfe von zeitgenössischen Objekten und dem historischen Bestand des Museums in Form von Schmuck, Mobiliar und Alltagsgegenständen erörtert die Präsentation Materialität, Nutzung und Formgestaltung von damals bis heute.

Gestaltung und Nutzung wandelbar

Ob bei der Arbeit, in den eigenen vier Wänden oder in den pulsierenden Häuserschluchten der Megacities von Lagos, Dakar, Nairobi, Brazzaville oder Johannesburg - extravagante Formen, auffällige Muster und leuchtende Farben bestimmen heute das Bild dieser Schauplätze.

In den Metropolen von Nord nach Süd ist die Gestaltung und Form der Objekte so wandelbar, wie auch ihre Nutzung. Design und Produktion sind dabei nicht mehr nur an eine Person oder an einen Ort gebunden.

"Made in Africa"

bis zum 30. September 2018

im Grassi Museum für Völkerkunde Leipzig