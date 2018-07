Zum 400. Mal hat sich am 23. Mai 2018 der Beginn des verheerenden Dreißigjährigen Krieges gejährt. Ganz im Mittelpunkt des damaligen Geschehens: Leipzig und seine Umgebung. Hier fanden große Feldschlachten, Belagerungen und vielerorts Kämpfe der zahlreichen verfeindeten Lager statt.

Das Zinnfigurenmuseum Torhaus Dölitz zeigt zu diesem Thema eine neue Sonderausstellung unter dem Titel "Streit um Glauben und Macht" - Das Heerwesen im Dreißigjährigen Krieg. Bis zum 23. Dezember 2018 werden darin mittels Zinnfiguren und Grafiken die Soldatentypen, taktischen Aufstellungen, Bewaffnungen sowie Szenen aus dem militärischen Leben präsentiert.

Zur Galerie Sehen Sie hier ausgewählte Ansichten aus der Ausstellung "Streit um Glauben und Macht" - Das Heerwesen im Dreißigjährigen Krieg im Zinnfigurenmuseum Torhaus Dölitz.

Ausstellung und Rahmenprogramm

Die Zinnfigurenfreunde Leipzig e.V. haben die Sonderausstellung gestaltet. Den Schwerpunkt bilden dabei einige Dioramen zur Stadtgeschichte bzw. der näheren Umgebung von Leipzig.

Am 16. November 2018 um 18 Uhr wird in den Gemäuern des Torhauses Dölitz ein Vortrag zum Thema "Leipzig und die Schweden im Dreißigjährigen Krieg" gehalten.

Öffnungszeiten der Schau

Die Ausstellung ist zu den regulären Öffnungszeiten des Museums mittwochs, samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Während der Sommerferien ist zusätzlich donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Eintritt ins Museum

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro (4 Euro in Gruppen), Ermäßigungsberechtigte zahlen 3 Euro (2,50 Euro in Gruppen). Die Familienkarte kostet 14 Euro, Kinder unter 4 Jahren dürfen kostenlos mit in die Ausstellung.

Schau! - das Leipziger Museumsportal Aktuelle Nachrichten und Ausstellungen in den Leipziger Museen!

Teil eines Projektes

Diese Schau ist Teil des Ausstellungsprojektes "Je weniger Klingen - Je größere Herzen" - 400 Jahre Dreißigjähriger Krieg. Es werden Sonderausstellungen im Landkreis Nordsachsen mit Vernetzungen in Leipzig, Franken und Böhmen angeboten - zum Gedenken und Erinnern an eine prägende Epoche, weit über die Region hinaus.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet auf der Webseite des Torhauses Dölitz.

Torhaus Dölitz

Das Dölitzer Zinnfigurenmuseum gehört zu den größten Museen seiner Art in Europa. Auf drei Etagen werden mehr als 100.000 Zinnfiguren präsentiert. Die kunstvoll gestalteten Einzelfiguren und Zinnfigurendioramen laden zu einer Reise durch die Menschheitsgeschichte ein.

"Streit um Glauben und Macht" - Das Heerwesen im Dreißigjährigen Krieg

bis zum 23. Dezember 2018

im Zinnfigurenmuseum Torhaus Dölitz