Der Plauener Künstler Klaus Hopf stellt in der BStU-Außenstelle Leipzig (Runde Ecke) seine Bilder unter dem Titel "Um-Schichtung" aus und lässt die Besucher in seine spannende Biografie eintauchen. Jedes seiner 20 Bilder besteht aus jeweils drei Schichten: einem Kriegsfoto, einem Schriftsatz und einer farbenfrohen Übermalung.

Die Ausstellung ist bis zum 26. Oktober 2018 zu besichtigen. Bei freiem Eintritt können Sie das Museum montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und feiertags von 10 bis 18 Uhr besuchen.

Zwei Lebensgeschichten verknüpft

Mit den Bildern verknüpft Klaus Hopf die Vergangenheit seines Vaters, der Kriegsfreiwilliger im Zweiten Weltkrieg war, mit seiner eigenen Geschichte als Offizier der Nationalen Volksarmee und später als Oppositioneller. Die Schau lädt die Besucher ein, sich mit der Reflexion und Aufarbeitung der eigenen Biografie zu beschäftigen.

Schau! - das Leipziger Museumsportal Aktuelle Nachrichten und Ausstellungen der Leipziger Museen!

Kriegserlebnisse und ...

Im Jahr 1996 fand Klaus Hopf (1961 in Plauen/Vogtland geboren) ein fotografisches Kriegstagebuch seines verstorbenen Vaters, der als Freiwilliger am Zweiten Weltkrieg ab dem Frankreichfeldzug beteiligt war. Zu sehen sind siegreiche deutsche Soldaten unter dem Hakenkreuz. Im gleichen Jahr erhielt Klaus Hopf Einsicht in seine Stasi-Akten.

... ein Leben in der DDR

Nach einer Ausbildung als Nachrichtentechniker hatte er eine Offizierslaufbahn als Jagdflieger der Nationalen Volksarmee begonnen und aus politischen Gründen abgebrochen. Er betätigte sich oppositionell in der evangelischen Kirche und in der Bürgerrechtsbewegung, erhielt Berufs-und Studienverbot.

Die zufällige Gleichzeitigkeit von väterlicher und eigener Vergangenheit brachte ihn auf das Projekt „Um-Schichtung“. Es spiegelt drei Zeitebenen wider – auch die gegenwärtige.

"Um-Schichtung"

bis zum 26. Oktober 2018

in der BStU-Außenstelle Leipzig (Runde Ecke)