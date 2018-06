Britta Schulze lässt in ihren neuesten Arbeiten den Betrachtenden in ein Thema einsteigen, das die Mystik eines alten Reiches berührt. Mitunter wirken ihre Bilder schon wie archäologische Funde. Die Vereinfachung liegt in der Auswahl aus der Vielzahl bildhafter Vorstellung über die Berührung zwischen Orient und Okzident. Das sind gemalte Köpfe, Figuren und Symboliken in abstrakter Umwandlung, geometrische Formen, die in erkennbaren Realitäten auftauchen, immer in der Lust, Neues und Altes zu verbinden.

"Hohe Zeit"

Gemälde der Leipziger Künstlerin Britta Schulze

14. Juni bis 18. Oktober 2018

im Ägyptischen Museum - Georg Steindorff - der Universität Leipzig