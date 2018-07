Das Leipziger Völkerkundemuseum im Grassikomplex arbeitet an einer neuen Sammlungspräsentation: lebendig, faszinierend und spannend für alle! Neben den inhaltlichen Veränderungen wird das Museum auch die klimatischen Bedingungen in seinen Ausstellungsräumen verbessern. Eine Maßnahme dafür ist der Einbau einer besucherabhängigen Beleuchtungssteuerung: Sind keine Besucher in den einzelnen Ausstellungsbereichen, dann wird das Licht auf ein Minimum reduziert. Der Einbau der dafür notwendigen Bewegungsmelder macht eine Schließung der Ausstellungsräume im Monat August allerdings unumgänglich.

Im September startet das Museum dann wieder mit einem vielseitigen Programm. Zum Grassifest in den Innenhöfen gibt es Live-Musik und viele Aktionen. Mit der Sammlungspräsentation „Made in Africa“, der Veranstaltungsreihe „Urban Africa“ und dem „Lipzkin Echo-Room – Satellite to Kinshasa“ wird das heutige Leben in den Metropolen des afrikanischen Kontinents sichtbar gemacht und mit der „Werkstatt Prolog“ lädt das Museum die Besucher ein, aktiv an der zukünftigen Präsentation mitzuarbeiten und Wünsche zu äußern.

PM