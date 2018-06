An 58 Orten in Leipzig sind zahlreiche Angebote zur Langen Nacht der Wissenschaften am Freitag, 22. Juni 2018, zu finden. Besucher können Forschern und Wissenschaftlern über die Schultern schauen, mit ihnen ins Gespräch kommen und sich durch Labore, Hörsäle und Archive führen lassen.

Von 18 bis 24 Uhr

Zwischen 18 Uhr und Mitternacht sind Filmvorführungen, Präsentationen, Diskussionen sowie Führungen geplant. Und so manche Mitmachaktion lässt große wie kleine Nachwuchswissenschaftler auf ihre Kosten kommen.

Freier Eintritt & Shuttle-Busse

Der Eintritt sowie die Fahrt mit den Lange-Nacht-Bussen sind frei. Die Shuttle-Busse fahren alle von einer Sonderhaltestelle auf dem Augustusplatz ab.

Details zum Programm finden Sie auf dieser Internet-Seite.

Diese Museen machen mit

Wir haben eine Übersicht über die Veranstaltungen in den teilnehmenden Leipziger Museen zusammengestellt.

18 bis 23 Uhr jeweils stündlich (Dauer 30 Minuten) im Raum 112:

Digital total? – Vorschau auf die Welt von morgen. Das Jahr 2000.

(Film des ZDF aus dem Jahr 1972)

Der Film zeigt, wie sich die Macher die Welt im Jahr 2000 damals vorstellten. Die Besucher können den eigenen Blick auf die Zukunft überdenken.

18 bis 19 Uhr Diskussion in der Museumshalle:

Die Universität und die Vorbereitung auf die digitale Arbeitswelt.

(Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt)

Vertreter aus Wissenschaft und Arbeitswelt diskutieren: Wie sehen die digitalen Anforderungen der Arbeitswelt von morgen aus? Und wie bereitet die Universität Leipzig sich schon heute darauf vor?

19 bis 20 Uhr Präsentation in der Museumshalle:

Digital total in der Ägyptologie? Antike Sprachen im 21. Jahrhundert lernen.

(Miriam Amin, Dr. Monica Berti, Josephine Hensel, Dr. Franziska Naether)

Der "Stein von Rosette" ist eines der berühmtesten Monumente der Antike mit einer Inschrift in drei Sprachen. Ein neues Leipziger Projekt arbeitet das antike Artefakt nun digital auf.

20 bis 20.30 Uhr Diskussion in der Museumshalle:

Digital total? Neue digitale Studiengänge an der Universität Leipzig (Infostände von 19 bis 21 Uhr)

(Career Service der Universität Leipzig)

Durch die Digitalisierung verändern sich Lernformen, und es entstehen neue Studienrichtungen wie bspw. Digital Humanities und Medizininformatik. Erhalten Sie Einblicke in die Inhalte dieser Angebote und Informationen über die Einsatzmöglichkeiten in der beruflichen Praxis.

20.30 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr Führung (Dauer 30 Minuten), Museumshalle:

Digital total? Führungen durch das Museum.

(Anna Grünberg, Klara Dietze, Billy Böhm)

Was haben digitale Instrumente und Arbeitsweisen mit den Exponaten des Ägyptischen Museums zu tun? Gzeigt werden u.a. ein Pyramidenmodell, digitale Untersuchungsmethoden bei Mumien, 3D-Modelle von Exponaten aus Spätzeit bis Spätantike.

21 bis 21.45 Uhr Präsentation in der Museumhalle:

Digital total? Innovative Lehr-Lern-Projekte stellen sich vor.

(LaborUniversität, StiL – Studieren in Leipzig)

Verschiedene Lehr-Lern-Projekte aus den Disziplinen Amerikanistik, Geschichte, Japanologie, Sportwissenschaft und Wirtschaft zeigen, wie die digitalen Medien das Lernen und Lehren verändern.

22.30 bis 23 Uhr Mitmachaktion in der Museumshalle:

Digital total? Berufe-Quiz. Gestern, heute, morgen.

(Career Service der Universität Leipzig)

Die Gäste sind eingeladen mitzuraten, welche verschwundenen Berufe es wirklich gab, nach welchen Personen in aktuellen Stellenanzeigen tatsächlich gesucht wird und welche Fähigkeiten dabei gefordert sind.

18 bis 21 Uhr Führung:

Pergamon 3D. Neue Wege archäologischer Feldforschung und Vermittlung.

(Marco Blechschmidt, Matthias Meinecke)

Im Zentrum der Schau steht eine virtuelle 3D-Rekonstruktion des antiken Pergamon. Sie veranschaulicht den Stadtorganismus der Zeit um 200 n. Chr.

19 bis 19.45 Uhr Führung in der Kabinettausstellung:

Familienführung „Bachs Schüler berichten“

(Henrike Rucker)

Die musikalische Führung zeigt Bachs Unterrichtsmethoden. Probieren Sie selbst ein Clavichord aus. Geeignet für Familien mit Kindern ab 10 Jahren.

20 bis 20.45 Uhr Vortrag in Museumsfoyer und Kabinettausstellung:

Die „würdigen Schüler des unsterblichen Seb. Bachs“

(Dr. Bern Koska)

Ein Forschungsprojekt widmet sich den mehr als 100 Privatschülern Johann Sebastian Bachs. Ihre Briefe, Bewerbungen und Zeugnisse zeigen Bachs Unterrichtspraxis und bieten neue Erkenntnise zu seinem Leben und Werk.

21 bis 21.45 Uhr Vortrag und Musik im Sommersaal:

Recycling im Hause Bach

(Dr. Christine Blanken, Dr. Wolfram Enßlin, Dr. Carolin Hauck, Dr. Christiane Hausmann, Dr. Klaus Rettinghaus)

Forscher des Bach-Archivs Leipzig gehen der Frage nach, wie die Bachs aus früheren Kompositionen neue Werke schufen und weshalb das Internetportal „Bach digital“ neue Arbeitswelten eröffnet.

22 bis 23 Uhr Konzert im Sommersaal:

Nachtmusik bei Bachs

Eine kleine Nachtmusik, gespielt von Wissenschaftlern des Bach-Archivs Leipzig, lädt alle Musikfreunde zum Zuhören und Mitsingen in den barocken Kammermusiksaal ein.

18 bis 23.30 Uhr Ausstellung im Ausstellungsbereich:

Zeichen als Waffen // Zeichen – Bücher – Netze.

Die neue Wechselausstellung „Zeichen als Waffen" fragt am Beispiel der RAF, wie grafische Zeichen zu Gewaltakten werden können. Die Dauerausstellung „Zeichen – Bücher – Netze“ führt durch 5.000 Jahre Mediengeschichte.

21 bis 22 Uhr Vortrag und Diskussion im Theater der Jungen Welt Sommertheater:

Amor & Psyche – Tour de Force durch unser Gehirn.

(Wiebke Schick)

Neurowissenschaftlerin und Science Slammerin Wiebke Schick nimmt die Besucher mit zu einer Reise durch die grauen Zellen. Mit Humor, spannenden Fakten und Hintergründen geht es temporeich durch den Kopf.

18 bis 18.30 Uhr Mitmachaktion im Klanglabor:

Klang-Exkursion für junge „Nachwuchswissenschaftler“.

Neben den bekannten Musikinstrumenten wie Klavier, Gitarre, Orgel oder Violine warten zahlreiche exotische Instrumente aus dem Dschungel Afrikas oder aus den Indianergebieten Amerikas darauf, entdeckt und ausprobiert zu werden!

19 bis 20 Uhr Präsentation im Großen Vortragssaal:

Science Slam.

Nachwuchs-Wissenschaftler stellen in jeweils sechzig Sekunden ihre aktuellen Forschungs- und Qualifizierungsprojekte vor. Anschließend stimmen die Besucher über die besten Beiträge ab.

20 bis 20.30 Uhr Führung in der Schausammlung:

„Cherchez la femme“

Die Frau in der Musik: Eine Themenführung durch die Schausammlung.

21 bis 21.30 Uhr Führung in der Schausammlung:

Schreiben, Walzen, Faltkarten, Notenrollen.

Vorführung von Musikautomaten und mechanischen Spielwerken.

22 bis 22.30 Uhr Führung in der Schausammlung:

Privilegierte Kommunikation.

Signalinstrumente wie Trommel und Trompete wurden von den Anfängen der Hochkulturen im Mittelmeerraum bis in die Gegenwart bei der Jagd und in militärischen Belangen sowie rituellen Handlungen verwendet.

18 bis 24 Uhr Experiment im Erdgeschoss:

Digitalisierte Natur. Wozu das denn?

(Dr. Ronny Maik Leder)

Einblick in Sammlungsarbeit. Praktischer Nutzen von Digitalisierungsarbeit im Zusammenwirken von 3D-Scan und 3D-Druck. Grenzenloser Datenaustausch über Kontinente hinweg.

18 bis 19.30 Uhr Film im Großen Kinoraum 3. Obergeschoss:

Film und Diskussion: Wie demokratisch ist meine Schule?

(Sanja Liebermann (IBiZ e.V.), Annette Baumeister (StadtElternRat Leipzig), Dr. Thomas Töpfer)

Wie lernen achtjährige Kinder Demokratie? Das thematisiert ein Film des Schulmuseums. In der Diskussion geht es dann um die aktuelle Debatte, wie viel Mitsprache und demokratische Schulkultur möglich sind.

18 bis 21 Uhr Mitmachaktion im 2. Obergeschoss:

Museumsrallye.

(Celine Heinze)

Ein Suchspiel für Kinder und Familien durch die Dauerausstellung des Schulmuseums.

19 bis 20 Uhr Führung im 2. Obergeschoss:

Schule in Leipzig im historischen Wandel.

(Lutz Weiner)

Die Führung durch die Ausstellungen des Schulmuseums zeigt, welchen Veränderungen die Leipziger Schulen im 19. und 20. Jahrhundert unterworfen waren.

20 bis 21 Uhr Film im Großen Kinoraum 3. Obergeschoss:

Blick ins Filmarchiv: Jüdische Schulgeschichten.

Das Schulmuseum öffnet seine reichen Sammlungen an Interviews mit ehemaligen jüdischen Leipzigern, die sich an ihre Schulzeit, prägende Lehrer, Mitschüler und Erlebnisse vor und nach 1933 erinnern.

21 bis 22 Uhr Führung im 2. Obergeschoss:

Führerkult und Klassenkampf: Schule und Politik im 20. Jahrhundert.

(Dr. Thomas Töpfer)

Welche Rolle spielten Kinder und Jugendliche, Schule und Bildung in den unterschiedlichen politischen Systemen des 20. Jahrhunderts? Darf Schule angesichts dieser Geschichte heute "politisch" sein?

22 bis 23.30 Uhr Film im Großen Kinoraum 3. Obergeschoss:

Film und Diskussion: Bildungskrise! Schule im Aufbruch?

(Isabella Beck, Dr. Thomas Töpfer)

Ausschnitte des Dokumentarfilms "alphabet - Angst oder Liebe" regen zur Diskussion über zentrale Herausforderungen von Schule in der Gegenwart an: Kann die Schule so, wie sie heute funktioniert, überhaupt noch in Zukunft bestehen?