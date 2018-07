An Gelegenheiten, in Bewegung zu kommen, mangelt es in der gleichnamigen Ausstellung des Sportmuseums Leipzig (Interim Böttchergäßchen 3) nicht. Verausgaben können sich die Besucher der Schau "In Bewegung" an den Mitmach-Stationen Fahrrad, Boxen, Gewichtheben, Finger-Skateboarding oder bei Veranstaltungen wie Aktivführung und Feierabendyoga.

Erfahrungsgemäß entsteht dabei jede Menge Spaß, und es bieten sich genügend Gelegenheiten, ein Selfie zu schießen, also ein Foto von sich selbst.

Selfie-Fotowettbewerb

Denn das Stadtgeschichtliche Museum hat einen Selfie-Fotowettbewerb ausgelobt, der sich nicht nur an junge Besucher wendet. Gesucht werden sportlich-kreative Fotos von sich selbst, die in der Ausstellung "In Bewegung" bereits entstanden sind oder bis zum Ende der Ausstellung noch entstehen.

Eindendeschluss ist der 10. September 2018. Die Bilder sind per E-Mail einzusenden an stadtmuseum@leipzig.de oder zu posten via #InBewegung #sportausstellung.

Attraktive Preise

Unter den kreativsten Einsendungen werden jeweils zwei Tickets für Heimspiele des Mitteldeutschen Basketball Clubs, des SC DHfK Handball und der EXA Icefighters Leipzig verlost.

Die Gewinner werden zur Finissage am 16. September 2018 bekannt gegeben. Bis dahin werden alle Fotos im Museum ausgestellt.

Die Ausstellung

"In Bewegung. Meilensteine der Leipziger Sportgeschichte" heißt die Ausstellung im Sportmuseum Leipzig. Die Schau ist noch bis zum 16. September 2018 zu sehen und basiert auf den Themen der „Sporthistorischen Stadtroute“.

Details zur Ausstellung finden Sie im Museumsportal und Informationen zum Katalog auf lvz.de.