Das Naturkundemuseum Leipzig lädt gemeinsam mit der Auwaldstation zu einer Schmetterlingsexkursion in die Leipziger Nordwestaue ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 8. Juli 2018, um 10 Uhr an der Auwaldstation (Schlossweg 11, 04159 Leipzig). Die Veranstaltung ist kostenlos.

Die Gruppe sucht während der zwei bis drei Stunden dauernden Wanderung (rund sieben Kilometer) gemeinsam mit Exkursionsleiter Ronald Schiller Lebensräume mit gutem Nektarangebot auf, um möglichst viele Falterarten kennenzulernen.

Inhalt und Programm

Neben typischen Wiesenarten des Sommers, etwa „Großes Ochsenauge“ und „Schornsteinfeger“ sowie unseren heimischen Weißlingsarten und Nesselfaltern, bestehen auch Chancen einen Kaisermantel, verschiedene Bläulingsarten oder Dickkopffalter zu sehen.

Einige der wichtigsten Arten werden außerdem als Präparat vorgestellt. Und es kommen die Ursachen des Rückgangs heimischer Insekten und Möglichkeiten zum Erhalt der Artenvielfalt zur Sprache.

Ausrüstung je nach Wetter

Interessierte sollten, abhängig vom Wetter, auf passende Bekleidung achten. Feste Schuhe und eventuell Sonnen- und Mückenschutz werden empfohlen. Bei Regen wird als Ersatz ein Vortrag angeboten.

Anmeldung

Es wird um Voranmeldung gebeten. Kontaktieren Sie die Auwaldstation per Teleon 0341 - 4 62 18 95 oder per E-Mail auwaldstation@t-online.de.