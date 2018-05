Im Juni heißt es im Garten der GfZK - Yes, we camp! Als Rahmenprogramm zur Ausstellung "Gaudiopolis - Versuch einer guten Gesellschaft" wird in zwei Theaterzelten ein interdisziplinäres Sommertheaterfestival mit israelischem Schwerpunkt stattfinden.

In und um die beiden Zelte soll eine theatrale Spielwiese mit einem umfangreichen Programm entstehen. Einen Schwerpunkt bilden dabei Gastspiele und Workshops des zeitgenössischen israelischen Kinder-und Jugendtheaters. Ausführliche Programminformationen gibt es in Kürze hier.

"Die Welt im Zelt" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig mit dem Theater der Jungen Welt und offizieller Beitrag der Stadt Leipzig zum 70. Jubiläum der Staatsgründung Israels.

