Leipzig

Diese Nachricht elektrisiert seit Tagen die Fans: US-Schauspielstar Patrick Dempsey besucht am Sonnabend den 24. Leipziger Opernball, auf Einladung von Hauptsponsor Porsche. Wer den umschwärmten „McDreamy“ aus nächster Nähe sehen will, sollte sich rechtzeitig einen guten Platz am roten Teppich sichern. Gegen 18.15 Uhr wird der Star der US-Fernsehserie „Grey’s Anatomy“ am Augustusplatz eintreffen. Angekündigt ist ein hollywoodreifer Auftritt: Nach LVZ-Informationen fährt der 52-jährige Rennfahrer selbst im Porsche vor, nimmt sich Zeit für Fans, Medien und Interviews.

Frauenschwarm gibt die Glücksfee

Der Frauenschwarm ist gerade in Europa unterwegs und checkt am Sonnabend im Steigenberger Grandhotel ein. Den Ball erlebt er mit seinen Gastgebern an einem Tisch im Saal. Kurz vor Mitternacht dürften sich alle Augen auf ihn richten – wenn er die „Glücksfee“ gibt und den Hauptpreis der Tombola auslost. Der Gewinner des Porsche 718 Boxster kann sich also nicht nur über den Sportwagen freuen, sondern auch darüber, dass das Glückslos von Patrick Dempsey gezogen wurde.

Nach Unfalltod wurde er Rennfahrer

Bekannt beim deutschen Publikum wurde der US-Star als Neurochirurg Derek Shepherd. Die inzwischen mit Emmys und Golden Globes ausgezeichneten Klinikserie „Grey’s Anantomy“ wird seit 2005 ausgestrahlt. Vor wenigen Tagen ist in den USA die 15. Staffel gestartet. Dempsey selbst ist allerdings nicht mehr dabei. Bereits in der elften Staffel starb er den Serientod – er kam bei einem Autounfall ums Leben. Danach widmete er sich seiner großen Leidenschaft, dem Rennsport. Der Mitinhaber der Kette „Tully’s Coffee“ in Seattle hatte bereits 2003 seinen eigenen Motorsport-Stall Dempsey Proton Racing gegründet. Der Markenbotschafter von Porsche startete 2015 mit einem Porsche 911 RSR in Le Mans und kam in der Amateurklasse GTE-AM auf den zweiten Platz.

Model und Nachwuchsförderer

Seit 2016 fährt der Mann, der auch Werbegesicht für exklusive Brillen, Designermode und Kosmetik ist, nicht mehr selbst aktiv Rennen. Inzwischen konzentriert er sich darauf, Nachwuchsfahrer zu fördern. Bei den 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr hat sein Team den größten Erfolg seiner Geschichte gefeiert: Vor 250 000 Zuschauern gewannen die Fahrer Christian Ried (Deutschland), Matt Campbell (Australien) und Julien Andlauer (Frankreich) das berühmteste Langstreckenrennen der Welt mit dem Porsche 911 RSR von Dempsey Proton Racing.

Von Kerstin Decker