Ferienführungen

„TITANIC – Vom Aufstieg und Fall des Titanen“

(Für Familien mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren)

Die Titanic als größtes Passagierschiff ihrer Zeit fasziniert bis heute: Was machte den luxuriösesten Hochseedampfer des frühen 20. Jahrhunderts aus? Die größte Maschine der Welt galt als unsinkbar; im Panoramabild von Asisi sehen wir allerdings dem Wrack des einstigen Luxusliners entgegen.

Die 60-minütige altersgerechte Führung widmet sich der Entwicklung dieses Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts und beleuchtet gleichzeitig die menschenalte Frage nach der Beherrschung der Natur.

Termine

Montag: 09., 16., 23. und 30. Juli 2018

Mittwoch: 11., 18. und 25. Juli 2018

Freitag: 06., 13., 20. und 27. Juli 2018

jeweils 10.30 Uhr

Dauer 60 Minuten

Preis 3 Euro (zzgl. Eintritt)

Eine Voranmeldung wird empfohlen.

„TITANIC – Die Königin der Welt?“

(Für Familien mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren)

Knapp 270 m Länge und 53 m Höhe, 52000 t Leergewicht, ausgelegt für 3547 Passagiere: Die TITANIC war nicht nur das größte Schiff ihrer Zeit, sondern auch der Luxusdampfer,

der auf seiner Jungfernfahrt im April 1912 im Atlantischen Ozean versank, nachdem er mit einem Eisberg kollidierte. Die 60-minütige altersgerechte Führung widmet sich der

Entwicklung und dem Untergang dieses Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts.

Termine

Dienstag, 10., 17., 24. und 31. Juli 2018

Donnerstag, 05., 12., 19. und 26. Juli 2018

jeweils 10.30 Uhr

Dauer 60 Minuten

Preis 3 Euro (zzgl. Eintritt)

Eine Voranmeldung wird empfohlen.

„TITANIC – STREIFZUG AUF DEM OLYMP DES FORTSCHRITTS?“

(90-minütige Führung mit Getränkeempfang und kulinarischen Kostproben)

Mit seinem 360°-Panorama »TITANIC – Die Versprechen der Moderne« und der begleitenden Ausstellung im Panometer Leipzig rückt Yadegar Asisi zweierlei Aspekte besonders in den Vordergrund: Zum einen ist es die Faszination für die grandiose Ingenieursleistung des Luxusliners. Zugleich verweist Asisi mit der Darstellung des zerborstenen Wracks in der Tiefe des Atlantiks auf die Endlichkeit menschlichen Seins und Handelns und stellt auch die menschenalte Frage nach der Beherrschung der Natur.

In dem 90-minütigen geführten Rundgang wandeln Sie auf den Spuren des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, einem prosperierenden Zeitalter der industriellen Produktion, das mit der „Entdeckung“ des Werkstoffs Stahl tiefgreifende Veränderungen mit sich zog und seine Gesellschaft prägte. Einen Dämpfer erhielt die Hochstimmung durch den Untergang eines vermeintlich unsinkbaren Luxusdampfers im Jahr 1912, über das die Massenmedien in der ganzen Welt berichteten.

Tausende Tonnen von Stahl korrodieren seither auf dem Grunde des Atlantiks. Die ehemals prunkvolle Einrichtung und der Hightech des etwa 50.000 Tonnen schweren Schiffes sind ein einziges Trümmerfeld, das nach und nach von der Natur zurückerobert wird.

Termine

Samstag, 14. und 28. Juli 2018

jeweils 15.30 Uhr

Dauer 90 Minuten

Preis 17,50 Euro

Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 0341.3555340 oder service@panometer.de.

„TITANIC – Kolossal und unsinkbar?“

(für Familien mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren)

Im April 1912 ging die Titanic auf Jungfernfahrt über den Atlantik nach New York. An Bord waren Millionäre, berühmte Personen, auch einfache Auswanderer. Doch der legendäre Luxusdampfer erreichte nie sein Ziel; ein Eisberg versenkte das gewaltige Schiff, das als unsinkbar galt. Die 60-minütige altersgerechte Führung widmet der Entwicklung eines Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts.

Zugleich verweist die Darstellung des zerborstenen Wracks in der Tiefe des Atlantiks auch auf die Endlichkeit menschlichen Seins und Handelns.

Termine

Sonntag, 15. und 29. Juli 2018 jeweils 10.30 Uhr

Samstag, 07. und 21. Juli 2018 jeweils 15 Uhr

Dauer 60 Minuten

Preis 3 Euro (zzgl. Eintritt)

Eine Voranmeldung wird empfohlen: Telefon unter 0341.355 53 40 oder service@panometer.de.