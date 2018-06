Leipzig

Waschbären mitten in der Großstadt? Das gehört seit Jahren auch zu Leipzig. Überall in der Messestadt tauchen die kleinen Raubtiere gelegentlich auf, suchen nach Essbarem und verschwinden danach wieder im Dickicht von Parkanlagen und Auwald. Inzwischen lassen sich sogar ganze Familien der Kleinbären beobachten, wie sie gelassen durchs urbane Leipzig spazieren – aktuell zum Beispiel im Umfeld des Bootshauses an der Mainzer Straße im Zentrum-West, wie das Foto vom 20. Juni beweist. Das weckt auch Erinnerungen an einen Artgenossen, der bereits 2012 zu bundesweiter Berühmtheit gelangte, weil er sich damals regelmäßig im Gemäuer des Bundesverwaltungsgerichts gemütlich machte und deshalb zur Touristenattraktion wurde.

Die Zahl der Waschbären, die im Stadtgebiet von Leipzig leben, ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen, heißt es aus dem Neuen Rathaus. Genaue Statistiken über die aus Nordamerika eingewanderte Wildtier-Population gibt es zwar nicht, allerdings lasse sich sowohl ein Ausdehnen des Waschbär-Lebensraums im Stadtgebiet als auch ein Anstieg des Tierbestands insgesamt beobachten, so das Amt für Umwelt und Naturschutz. „Diese Entwicklung betrifft alle Bereiche, sowohl Wälder, Parkanlagen, Felder, Kleingartenanlagen, Friedhöfe und so weiter, als auch menschliche Siedlungen von Eigenheimarealen bis zu stark besiedelten Stadtteilen, einschließlich dem Stadtzentrum. Damit liegt Leipzig im Trend der meisten mitteleuropäischen Städte“, erklärt die Kommune.

Ein Waschbär bei Gericht – im Gemäuer des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts. (Archivfoto) Quelle: Dirk Knofe

Urahnen der Waschbären waren schon vor Millionen Jahren in Europa heimisch, starben dann aber mutmaßlich aufgrund der Konkurrenz zu Schleichkatzen aus. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die sie als Tiertransport wieder aus Richtung Nordamerika zurück nach Europa, wurden in Pelztierfarmen gehalten. Ab den 1930 Jahren wurden Waschbären dann auch aktiv in hiesigen Wäldern ausgesetzt. Sie gehören zu den Kleinbären, die zu den hundeartigen Raubtieren zählen. Sie werden bis zu 80 Zentimeter lang und zehn Kilo schwer. Sie sind sehr soziale Tiere, leben in der Regel in Gruppen zusammen.

In der Gesetzgebung gelten die wildlebenden Tiere als herrenlos – und somit gibt es keine natürliche oder juristische Person, die für Waschbären verantwortlich wäre und für etwaige Schäden aufkommen müsste. Waschbären dürfen nur vom zuständigen Jäger gefangen oder gejagt werden – allerdings können sich Grundstückseigentümer laut Landesjagdschutzgesetz auch gegen die Raubtiere zur Wehr setzen, sofern dabei tierschutzrechtliche Regelungen beachtet werden.

Das Umweltamt warnt zudem davor, Waschbären als Streicheltiere zu betrachten. Die Raubtiere seinen grundsätzlich nicht aggressive, wehren sich aber entschlossen, falls sie sich in die Enge getrieben fühlen, heißt es aus dem Neuen Rathaus. Kinder und Erwachsene sollten deshalb Abstand halten.

https://www.leipzig.de/wildtiere

Von mpu