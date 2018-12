Leipzig

Wie feiern die Leipziger Weihnachten? Welche Geschenke stehen an Heiligabend unter dem Christbaum, was landet beim Abendessen auf dem Tisch? Und wer geht noch zum Gottesdienst? Wir haben uns in die Innenstadt begeben und nachgefragt. Das Ergebnis: Die Messestädter mögen es klassisch.