In Himmelpfort in Brandenburg befindet sich die größte der sieben Weihnachtspostfilialen in Deutschland. Bisher sind dort 239.290 Briefe eingetroffen.

Am Montag nach dem dritten Advent kamen mit Abstand die meisten Briefe in der Weihnachtspostfiliale an: 21.074 Wunschzettel holte der Weihnachtsmann am 17. Dezember aus dem Postkasten.

Besonders viele Briefe kommen aus Brandenburg. Auf Platz zwei liegen die Wunschzettel aus Sachsen, Platz drei belegen die Kinderbriefe aus Berlin. Dann folgen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Wunschzettel kommen aus der ganzen Welt

Aus dem Ausland schrieben bisher rund 9.120 Kinder aus 64 Ländern: die meisten aus Taiwan gefolgt von Kindern aus Polen, Russland, Hong Kong und Italien.

Die Briefe mit der weitesten Reise nach Himmelpfort kamen dieses Jahr aus Indonesien, Peru und Südafrika.

Kisten und Säcke voll mit Wunschzetteln aus aller Welt kommen täglich in Himmelpfort an. Quelle: Bernd Settnik/dpa

Genauso vielfältig wie die Absender der Briefe sind auch die Wünsche der Kinder. Der 9-jährige Sam aus Südafrika ist besonders sportbegeistert. Er schrieb dem Weihnachtsmann, dass die nächste Fußballweltmeisterschaft in Südafrika stattfinden möge, damit er bei den Spielen dabei sein kann.

Herzenswünsche und Spielzeug

Weitere kreative Ideen hatte beispielsweise Malte, 5 Jahre, aus Wrestedt, der sich eine Rückenkraulmaschine wünscht und Polarlichter sehen möchte.

Ebenso die 7-jährige Marleene aus Rheinsberg, die sich wünscht, dass eine der schönen Wolken aus Zuckerwatte vom Himmel fällt, so dass sie sie mit ihren Freunden zusammen essen kann.

Auch Herzenswünsche wie Frieden auf der Welt und Gesundheit für Familienmitglieder haben die Kinder.

Neben diesen besonderen Herausforderungen für den Weihnachtsmann steht klassisches Spielzeug hoch im Kurs: Gesellschaftsspiele, Bücher, Einhörner, Bausteine, Puppen, Schminksets, Traktoren, Mähdrescher und Raumschiffe führen die Wunschlisten an.

Die etwas älteren Kinder wünschen sich besonders oft Smartphones und Tablet-Computer.

Viele Kinder möchten dieses Jahr Haustiere haben – insbesondere Hunde, Katzen und Fische.

Drei Wunschzettel gekürt

Stellvertretend für die Flut an Wunschzetteln, die in diesem Jahr im Weihnachtspostamt ankamen, kürte der Weihnachtsmann nun drei Wunschzettel, die in der Weihnachtspostfiliale präsentiert wurden.

Diese kommen von:

Jeremy Gaebel (9 Jahre) aus Welzow hat dem Weihnachtsmann ein Bild gemalt. Auf diesem ist ein großer Weihnachtsbaum in den Regenbogenfarben zu sehen, der einen strahlenden Stern an der Spitze trägt. Die Geschenke liegen schon darunter, der Weihnachtsmann und Rudolf haben sie persönlich gebracht. Jeremy wünscht sich ein Handy, einen Laptop und Bausteine.

(9 Jahre) aus hat dem Weihnachtsmann ein Bild gemalt. Auf diesem ist ein großer Weihnachtsbaum in den Regenbogenfarben zu sehen, der einen strahlenden Stern an der Spitze trägt. Die Geschenke liegen schon darunter, der Weihnachtsmann und Rudolf haben sie persönlich gebracht. wünscht sich ein Handy, einen Laptop und Bausteine. Laila Bartkowski (9 Jahre) aus Berlin hat ihren Brief gebastelt: einen Weihnachtsmann mit flauschigem Bart aus Watte und einer glitzernden Mütze. Auch eine prachtvolle Geschenkbox hat sie dazu geklebt, die mit Stickern und Sternen verziert ist. Laila wünscht sich eine Spielzeugschule und ein Einhorn.

(9 Jahre) aus hat ihren Brief gebastelt: einen Weihnachtsmann mit flauschigem Bart aus Watte und einer glitzernden Mütze. Auch eine prachtvolle Geschenkbox hat sie dazu geklebt, die mit Stickern und Sternen verziert ist. wünscht sich eine Spielzeugschule und ein Einhorn. Mia Sophie Gay (4 Jahre) aus Berlin hofft auf den Besuch des Weihnachtsmanns und der Engel, die ihr idealerweise eine Puppenwiege, ein Keyboard und ein Mikrofon schenken. Ihr Wunschzettel hat die Form eines Herzens, das sie kunterbunt getuscht und mit Stickern sowie Glitzersteinen beklebt hat.

red./PM