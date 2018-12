Leipzig

50 Tiere, 50 Wagen, 50 Menschen: Der Zirkus Aeros ist in der Stadt. Während die Vierbeiner im Stallzelt noch friedlich äsen, laufen im Zelt die Vorbereitungen für die Generalprobe. Motorradmotoren röhren auf, während in der Manege noch dekoriert wird. „Bis vor zehn Minuten waren wir noch am Reparieren“, verrät Zirkus-Direktor Bernhard Schmidt. „An diesem schweren Eisenteil“, sagt er und zeigt auf eine gigantische Kugel. Ein Rad war abgebrochen, die „Todeskugel aus Stahl“ ließ sich nicht mehr bewegen. In ihr sollen beim neuen Weihnachtsprogramm Motorradfahrer auf ihren Maschinen der Schwerkraft trotzen. „Die Artisten kommen aus Kolumbien. Sie sind extra für das Leipziger Publikum in diesem Jahr dabei und waren auch noch nie in Leipzig“, sagt Juliana Schmidt. Sie will noch nicht alle Überraschungen verraten, aber die Besucher können sich auf extra engagierte Luftakrobaten am Washington-Trapez, sowie an einer Vertikalstange freuen. Ganz neu seien auch Dressur- und Clownerienummern.

Im Gegensatz zu den Fremdartisten ist ihr und ihren fünf Geschwistern Leipzig vertraut: Der letzte Großzirkus Ostdeutschlands hat in der Messestadt eine lange Tradition. „ Cliff Aeros“, der „Todesspringer“, baute ihn in den 1940er-Jahren auf. Die Aeros-Quartiere lagen zu DDR-Zeiten in Leipzig und Berlin. Der Weihnachtszirkus ist mittlerweile auch schon der zwölfte, für den die Familie nach Leipzig zurückkehrt. „Zwölf Jahre“, sagt Juliana Schmidt, „da haben wir auch eine Generation, die in Leipzig groß geworden ist. So gesehen, ist Leipzig auch für uns mit ein Zuhause.“ Diesem Zuhause gibt Aeros auch in diesem Jahr wieder etwas zurück. Werner Wehmer, Chef der Leipziger Tafel, konnte sich über 500 Freikarten für einkommensschwache Familien freuen:„Das hat schon Tradition. Ich find das schön, den Leuten das geben zu können“, sagte er. „Die Karten sind morgen weg, das geht hintereinander weg.“ Es gebe genug Familien, die sich den Eintritt nicht leisten können, erklärt Zirkus-Direktor Schmidt. „Es passt zum Weihnachtszirkus und so können wir Leipzig etwas zurückgeben, dafür dass wir hier gastieren können.“

Noch bis zum 6. Januar findet der Weihnachtszirkus auf der Kleinmesse am Cottaweg statt. Vorstellungen gibt es täglich um 17 Uhr, an den Freitagen und Sonnabenden um 15 und 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen lädt der Zirkus um 14 und 17.30 Uhr ein. Zudem bietet er auch eine Vorstellung um 14 Uhr an Heiligabend an. Karten gibt es an den Zirkuskassen von 10 bis 12 Uhr, eine Stunde vor dem jeweiligen Vorstellungsbeginn oder unter der Rufnummer 0157/73789990. Sie kosten zwischen 12 und 25 Euro. An den Sonntagen zahlen Erwachsene den Kinderpreis. Zudem bietet der Zirkus unter www.zirkus-aeros.com Ermäßigungskarten an. Einlass ist immer etwa 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Von Manuel Niemann