Zum Weihnachtsfest laden die Kirchen in Leipzig und der Region zu Gottesdiensten ein.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Gottesdienste vom 24. bis 26. Dezember 2018.

Evangelische Kirche

In Leipzig

Andreasgemeinde, Messehalle 14:

Montag: 15 Uhr Krippenspiel für Familien (Pf. Piehler); 19.30 Uhr Weihnachten fürs Volk (Pf. Piehler)

Mittwoch: 10.30 Uhr mit Weihnachtsliedersingen (Pf. Piehler)

Bethlehemgemeinde:

(H) Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Maier); 16.15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Posaunenchor (Pf. Maier); 17.30 Uhr Christvesper mit Kantorei ( Vikar Schröder)

Mittwoch: 10 Uhr (A, x) mit Instrumentalkreis (Pf. Dohrn, Vikar Schröder)

Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Michaeliskirche:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Dr. Günther); 17.30 Uhr Christvesper mit Kantorei (Pf. Dr. Günther)

Dienstag: 10 Uhr Festgottesdienst (Pf. Dr. Günther)

Mittwoch: 10 Uhr Festgottesdienst (Vikar Tschurn)

Nikolaikirche:

(H) Montag: 17 Uhr Musikalische Christvesper mit BachChor und Posaunenchor (Pf. Stief)

Dienstag: 10 Uhr (A, x) mit Pf. Stief

Mittwoch: 10 Uhr (A, x) mit Superintendent Henker

Universitätskirche St. Pauli:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Universitätskantorei (Prof. Dr. Deeg); 17 Uhr Christvesper mit Vokalsolisten (Prof. Dr. Deeg)

Dienstag: 11 Uhr Christfest (Prof. Dr. Zimmerling)

Mittwoch: 11 Uhr (A) Christfest (Prof. Dr. Ratzmann)

Peterskirche:

Montag: 15 Uhr Christvesper für Familien (Pfarrerin Dohrn); 17 Uhr Christvesper (Pf. Dohrn); 22 Uhr Christnacht mit Vokal- und Instrumentalsolisten (Pfarrerin Dohrn)

Dienstag: 10 Uhr Evangelische Messe mit Vokalsolisten (Pf. Maier)

Thomaskirche:

(H) Montag: 13.30 Uhr Weihnachtsmotette (Pf. Hundertmark); 16 Uhr Christvesper (Pfarrerin Taddiken); 18 Uhr Christvesper (Pfarrerin Michael); 22 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde; 24 Uhr Komplet (Pfarrerin Taddiken)

Dienstag: 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Kantate 1 aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach (Pf. Hundertmark); 18 Uhr Abendgottesdienst (Pf. Hundertmark)

Mittwoch: 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Kantate 2 aus dem Weihnachtsoratorium (Pfarrerin Taddiken); 18 Uhr Singgottesdienst mit Weihnachtsliedersingen (Pfarrerin Taddiken)

Lutherkirche:

Montag: 15 Uhr Christvesper für kleine Kinder (Pfarrerin Michael); 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Hundertmark)

Anger-Crottendorf:

(H) Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 15.45 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 17.15 Uhr Christvesper mit Kantorei (Prädikantin Bärwald-Wohlfarth); 22 Uhr Christnacht mit besinnlicher Musik

Mittwoch: 10 Uhr Singe- und Fest-Gottesdienst mit Kantorei (Prädikantin Bärwald-Wohlfarth)

Baalsdorf:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden; 17.30 Uhr Predigtvesper (Superintendent Henker)

Dienstag: 10 Uhr Kirchspiel-Festgottesdienst mit Oratorium „Die Heiligen Drei Könige“ (Pfarrerin Kupke)

Böhlitz-Ehrenberg:

Montag: 17.30 Uhr Musikalische Christvesper (Pf. Enders)

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit Pf. Enders

Connewitz, Paul-Gerhardt-Kirche:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kurrende (Pfarrerin Alber); 16 Uhr mit modernem Krippenspiel (Vikarin Wagner); 18 Uhr Christvesper mit Musik und Liedern mit Posaunenchor (Pf. Reichl); 23 Uhr Christmette mit Stücken aus „Der Messias“ von G. F. Händel, Vikarin Wagner

Mittwoch: 10 Uhr Singegottesdienst mit Posaunenchor (Vikarin Wagner)

Connewitz, Paul-Gerhardt-Haus:

Montag: 10 Uhr für kleine Menschenkinder (Diakonin Weiß); 14-16 Uhr Heilig Abend der Gehörlosengemeinde (Pf. Weithaas)

Dösen, Johanniskirche:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. i. R. Dr. Seidel)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit festlicher Kirchenmusik (Pf. Dr. Lehnert)

Engelsdorf:

(H) Montag: 15 und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 18.15 Uhr Christvesper im Kerzenschein mit Kirchenchor

Mittwoch: 10 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor

Eutritzsch:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Kurrende (Pf. Dr. Amberg); 17.30 Uhr Christvesper mit Kantorei (Pf. Dr. Amberg)

Dienstag: 18 Uhr (A, x) mit Kammerchor (Pf. Dr. Amberg)

Göbschelwitz:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Zieglschmid)

Gohlis, Friedenskirche:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pfarrerin Stüfen); 17 Uhr Christvesper mit Posaunenchor (Pfarrerin Stüfen); 22 Uhr Christmette „Lichtermeer@PAX“, PAX Jugendkirche Leipzig

Gohlis, Versöhnungskirche:

Montag: 14.30 Uhr mit Krippenspiel des Kindergartens (Pf. Dr. Junghans); 16 Uhr mit Krippenspiel der Kinderkirche und Kurrende (Pf. Dr. Junghans); 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor (Pf. Dr. Junghans); 22.30 Uhr Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde

Mittwoch: 10 Uhr Singegottesdienst (Pfarrerin Dohrn)

Gottscheina:

Montag: 22 Uhr Krippenspiel zur Christnacht

Großzschocher:

Montag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder (Gemeindepädagoge Viertel); 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugend (Pf. Albani); 18.30 Uhr Christvesper mit Texten und Liedern (Pf. i. R. Streibert)

Dienstag: 10 Uhr (A) Christfest mit Posaunenchor (Pf. Albani)

Grünau, Pauluskirche:

(H) Montag: 14 Uhr und 15 Uhr mit Kinderkrippenspiel; 16 Uhr mit Krippenspiel der Jugend und Erwachsenen; 17 Uhr mit Chor und Bläsern (in St. Martin)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Chor

Grünau, Kirche Schönau:

(H) Montag: 20 Uhr mit Kammermusik

Mittwoch: 10 Uhr mit Bläserchor

Gundorf:

Montag: 17 Uhr Christvesper (Pf. Führer)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Prädikant Hermann

Hirschfeld:

Montag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Hohenheida:

Montag: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Zieglschmid)

Holzhausen:

Montag: 18 Uhr Musikalische Christvesper (Prof. Lux); 22.30 Uhr Christnachtfeier mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde

Mittwoch: 10 Uhr

Holzhausen, Kirche Zuckelhausen:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder; 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Teenies; 21.30 Uhr besinnliche Klänge zur Christnacht

Kleinpösna:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Häußler)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Chor (Pf. i. R. Morgenstern)

Kleinzschocher:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 17 Uhr Musikalische Christvesper mit Kantorei

Dienstag: 10 Uhr Verkündigungsspiel der Jungen Erwachsenen

Mittwoch: 9.30 Uhr (A, x) mit Kantorei (Vikarin Messerschmidt, Pf. Staemmler-Michael)

Knauthain:

Montag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden (Pf. Albani); 22 Uhr Feier der Christnacht (Vikar Schirmer)

Mittwoch: 10 Uhr mit beiden Kantoreien (Vikar Schirmer)

Knautnaundorf:

Montag: 15.30 Uhr Christvesper (Vikar Schirmer)

Lausen:

Montag: 16.30 Uhr Musikalische Christvesper (Lektor Lange)

Mittwoch: 9 Uhr (A) mit Pf. Zemmrich

Leutzsch:

Montag: 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Fr. Rüger); 18 Uhr Musikalische Christvesper (Pfarrerin Schmidt)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Pf. i. R. Lohmann

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit Pfarrerin Schmidt

Liebertwolkwitz:

Montag: 15 Uhr mit Krippenspiel der Kinderkirche und Posaunenchor; 16.30 Uhr mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde (Diakonin Stief); 18 Uhr Musikalische Christvesper mit Opferrundgang

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Posaunenchor

Lindenau, Nathanaelkirche:

Montag: 15.30 Uhr Christvesper (Pf. Führer); 17 Uhr Christvesper (Pf. i. R. Knöchel)

Dienstag: 10 Uhr (A, x) mit Pf. Führer

Mittwoch: 10 Uhr (A, x) mit Pf. Führer

Lindenau-Plagwitz, Heilandskirche:

Montag: 14 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper mit Singspiel; 17 Uhr Musikalische Christvesper

Dienstag: 9.30 Uhr (A, x) mit Weihnachtsmusik (Vikarin Beuchel, Pfarrerin Langner-Stephan)

Lindenthal:

Montag: 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Günz); 22.30 Uhr Christnacht (Pf. Günz)

Mittwoch: 10 Uhr (A) Festgottesdienst (Sup. i. R. Magirius)

Lößnig:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehre (Pf. Reichl); 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden (Pf. Reichl); 18 Uhr Christvesper mit Musik (Pfarrerin Alber)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Prädikantin Böhner

Lößnig, Gemeindesaal:

Montag: 14 Uhr für russlanddeutsche Aussiedler

Lützschena, Hainkirche:

(H) Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. i. R. Pappe); 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Prädikantin Berger)

Lützschena, Schlosskirche:

Mittwoch: 10 Uhr (FGD, A) „Schönstes Geschenk“ (Pf. Günz)

Marienbrunn:

Montag: 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel „Aufruhr auf der Weide“ (Pf. Sirrenberg); 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Christvesper mit Musik ( Vikar Glüer); 22 Uhr „Es war einmal“ – Krippenspiel der Jungen Gemeinde ( Kathrin Hüter)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Prädikant Menz

Mittwoch: 10 Uhr (x) mit der Kantorei (Pf. Sirrenberg)

Miltitz:

Montag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Vikar Scheunpflug); 22 Uhr Christnacht (Pf. Zemmrich)

Dienstag: 10.30 Uhr (A) mit Pf. Zemmrich

Mockau:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Kinderkrippenspiel (Pf. Dr. Taut); 15.45 Uhr Christvesper (Dipl.-Theologin Gramm); 23 Uhr Christnacht mit Taizé-Lichtfeier

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit Bläserkreis (Pf. Dr. Taut)

Möckern:

Montag: 15 Uhr und 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Prof. Ratzmann); 22 Uhr Alt-katholische Christmette

Dienstag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst (Pf. i. R. Th. Müller)

Mittwoch: 10 Uhr Festgottesdienst ( Dirk Klingner)

Mölkau:

Montag: 13.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder; 15 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel der Erwachsenen; 17 Uhr Musikalische Vesper

Neustadt:

Montag: 15 Uhr (FGD) Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Stief)

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit Pf. Stief

Paunsdorf:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder (Pf. Teichert); 17 Uhr Predigtvesper (Pf. Teichert)

Plaußig:

Montag: 18 Uhr Christvesper (Pfarrerin Teubner)

Mittwoch: 11 Uhr Festgottesdienst mit Chor (Pf. Zieglschmid)

Portitz:

Montag: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pfarrerin Teubner)

Probstheida:

Montag: 14 Uhr und 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel für Kinder (Pf. Weber); 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Weber); 23 Uhr (A) (Pf. i. R. Dr. Kießig, Pf. Weber)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Pf. i. R. Schreier

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit Pf. Weber

Rehbach:

Montag: 14 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Erwachsenen (Vikar Schirmer)

Reudnitz:

Dienstag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst (Superintendent Henker)

Rückmarsdorf:

Montag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. i. R. Runne); 21.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Erwachsenen (Prädikant Weniger)

Mittwoch: 10 Uhr (A) (Prädikant Weniger)

Schleußig:

Montag: 14 Uhr und 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jugend; 17 Uhr Musikalische Christvesper

Mittwoch: 11 Uhr (A) mit Kantorei (Vikarin Messerschmidt und Pf. Staemmler-Michael)

Schönefeld:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Kinderkrippenspiel (Dipl.-Theologin Gramm); 15.45 Uhr Christvesper der Jungen Gemeinde, (Pf. Dr. Taut); 17 Uhr Christvesper mit Bläserkreis (Pf. Dr. Taut)

Seegeritz:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Musik (Pfarrerin i. R. Kriewald)

Seehausen:

Dienstag: 9.30 Uhr Festgottesdienst (Pf. Zieglschmid)

Sellerhausen:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder; 17 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel der Erwachsenen; 22.30 Uhr Christnacht im Kerzenschein mit Kantorei (Pf. Teichert)

Mittwoch: 9.30 Uhr (A) Kirchspiel-Festgottesdienst (Pf. Teichert)

Sommerfeld:

Montag: 15 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel; 17.15 Uhr Christvesper im Kerzenschein mit Kantorei; 18.15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde; 22 Uhr Andacht zur Christnacht

Dienstag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Kantorei

Stötteritz:

(H) Montag: 10.30 Uhr Weihnachtsandacht für Familien mit Kleinkindern; 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Generationen; 16 Uhr Christvesper mit Chor (Pf. Grunow); 18 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde (Pf. Grunow); 22 Uhr Christnacht mit Friedenslicht (Pf. i. R. Dr. Mai)

Mittwoch: 10 Uhr (A) Festgottesdienst (Pf. Grunow)

Thekla:

Montag: 14.30 Uhr und 15.45 Uhr Christvesper (Konfirmanden), ( Norbert Rentzsch, Vikarin Quenstedt); 17 Uhr Christvesper (Pfarrerin Berger-Lober)

Dienstag: 10 Uhr (A) mit Kantorei (Pf. T. Arndt)

Thonberg:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehrekinder (Pf. Keller); 16 Uhr Christvesper mit Posaunenchor (Pf. Keller); 18 Uhr Andacht mit Verkündigungsspiel der Konfirmanden (Pf. Keller)

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit Pf. Keller

Wahren:

(H) Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. i. R. Dr. Schleinitz); 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Gemeindediakon i. R. Zimm); 24 Uhr Whynachtsspiel der Jugend

Mittwoch: 10 Uhr (A) Festgottesdienst (Pf. i. R. Dr. Schleinitz)

Wiederitzsch:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehre (Pfarrerin Arndt); 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden (Pfarrerin Arndt); 22 Uhr Christnachtfeier (Pfarrerin Arndt)

Dienstag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Arndt, Vikar Schubert)

Kapelle Diakonissenhaus:

(H) Montag: 17 Uhr Christvesper (Pf. Dr. Kühne)

Dienstag: 9.30 Uhr (A) mit Pfarrerin Ellinger

Universitätsklinik, Raum der Stille, Liebigstr. 20:

Montag: 15 Uhr mit Pf. Böhme

Landeskirchliche Gemeinschaft, Comeniusstr. 28:

Montag: 17 Uhr (x) Krippenspiel

Evangelisch-Reformierte Kirche, Tröndlinring 7:

(H) Montag: 15 Uhr (FGD) mit Krippenspiel (Vikarin Dorn); 17 Uhr Christvesper mit Kantorei (Pfarrerin Bucksch)

Dienstag: 10 Uhr (A) Pfarrerin Bucksch

Mittwoch: 10 Uhr Pfarrerin Bucksch.

Evangelisch-methodistische Bethesdakirche:

(H) Montag: 16 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel (Pastorin Eibisch)

Dienstag: 10 Uhr Andacht (Pastorin Eibisch)

Evangelisch-methodistische Kreuzkirche:

(H) Montag: 16 Uhr Musikalische Christvesper (Pastor Fröhlich)

Dienstag: 9.30 Uhr (x) Pastor Fröhlich

Leipzig English-Church (Anglican), Andreasgemeindehaus, Scharnhorststr. 29:

Montag: 15 Uhr Christvesper, deutschsprachig; 22 Uhr (A) Revd. Reakes-Williams, englischsprachig

Dienstag: 10.30 Uhr Larry Norman, englischsprachig

Selbständige Ev.-Luth. Kirche:

Montag: 16 Uhr Christvesper

Dienstag: 9.30 Uhr (A, x) mit Pf. Fischer

Mittwoch: 9.30 Uhr (A, x) mit Pf. Gevers

Im Umland

Althen:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Mittwoch: 9 Uhr Vikar Rüger

Altranstädt:

Montag: 16 Uhr Vikar Backhaus

Mittwoch: 10 Uhr Vikar Backhaus

Borsdorf:

Montag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Borsdorf, Diakonissenhaus:

Montag: 16 Uhr

Dienstag: 10 Uhr

Mittwoch: 10 Uhr Rektorin Pfarrerin Müller

Dewitz:

Montag: 18 Uhr Christvesper

Mittwoch: 9.30 Uhr Pf. Zieglschmid

Dölzig:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Superintendent Henker)

Eisdorf:

Montag: 15.30 Uhr Pf. Gebhardt

Frankenheim:

Montag: 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. i. R. Runne)

Gerichshain:

Montag: 15.45 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Vikar Rüger); 22 Uhr Andacht

Großdalzig:

Montag: 17.30 Uhr Christvesper (Pf. Dr. Hüneburg)

Dienstag: 8.30 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Großdeuben:

Montag: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden (Pfarrerin Bickhardt-Schulz)

Großlehna:

Montag: 17.30 Uhr Vikar Backhaus

Dienstag: 14 Uhr Pf. Gebhardt

Großpösna:

Montag: 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Gemeindepädagogin Albert); 17.30 Uhr Christvesper, Lektorin Zetzsche

Mittwoch: 10.15 Uhr (A) Pf. Häußler

Güldengossa:

Montag: 18 Uhr Christvesper mit Krippenspiel ( Vikar Liebscher)

Kitzen:

Montag: 15.30 Uhr Diakon Schöber

Mittwoch: 9.30 Uhr Pf. Gebhardt

Kulkwitz:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Zemmrich)

Lindennaundorf:

Montag: 14 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. i. R. Jacob)

Markkleeberg-Großstädteln:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Prädikantin Stief.

Markkleeberg-Ost, Auenkirche:

Montag: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. i. R. Dr. Seidel); 18.30 Uhr Christvesper mit Kantorei (Pfarrerin Deeg); 23 Uhr Christmette mit der Jungen Gemeinde

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit festlicher Kirchenmusik (Pf. i. R. Dr. Kießig)

Markkleeberg-West, Martin-Luther-Kirche:

(H) Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Christenlehrekinder ( Vikar Herrmann); 16.30 Uhr Christvesper mit Weihnachtsspiel der Jungen Gemeinde ( Vikar Herrmann); 18 Uhr Christvesper mit Kantorei (Pfarrerin Bickhardt-Schulz); 22 Uhr Christnacht (Pf. Bohne)

Dienstag: 10 Uhr (x) Gemeinsamer Festgottesdienst (Prof. Dr. Niebuhr)

Markkleeberg-Zöbigker, Fahrradkirche:

Montag: 23 Uhr Weihnachtsandacht

Markranstädt:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel ( Maria Güntner); 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Zemmrich); 18 Uhr Christvesper, Pf. Zemmrich; 22 Uhr Christnacht mit Weihnachtsspiel (Dr. Marion Wummel)

Mittwoch: 10.30 Uhr (A, x) mit Pf. Zemmrich

Panitzsch:

Montag: 15 Uhr und 16.30 Uhr Krippenspiel; 22.30 Uhr Spätandacht

Dienstag: 10 Uhr (A) Festgottesdienst (Pf. i. R. Freier)

Podelwitz:

Montag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel ( Vikar Schubert); 22 Uhr Christnachtfeier

Dienstag: 10 Uhr (A, x) Festgottesdienst (Pf. a. D. Dr. Arndt)

Priesteblich:

Montag: 15 Uhr Christvesper (Pf. i. R. Göthel)

Quesitz:

Montag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Vikar Scheunpflug)

Schkeitbar:

Montag: 17 Uhr mit dem Räpitzer Chor; 21 Uhr Christmette mit der Jungen Gemeinde

Mittwoch: 14 Uhr Diakon Schöber

Sehlis:

Montag: 19 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Erwachsenen

Seifertshain:

Montag: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Häußler)

Mittwoch: 9 Uhr (A) Pf. Häußler

Störmthal:

Montag: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel ( Vikar Liebscher)

Taucha:

Montag: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kita St. Moritz (Gemeindepädagogin Hampel); 16 Uhr Christvesper mit Musical (Pfarrerin Beutel); 18 Uhr Christvesper (Pf. Zieglschmid)

Dienstag: 11 Uhr (A) Festgottesdienst (Pf. Zieglschmid)

Thronitz:

Montag: 14.30 Uhr Vikar Backhaus

Wachau:

Dienstag: 10 Uhr (A) Pf. Weber

Werben:

Montag: 14 Uhr Pf. Gebhardt

Wiederau:

Montag: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pf. Dr. Hüneburg)

Dienstag: 10 Uhr Pfarrerin Hüneburg

Zitzschen:

Montag: 17 Uhr Pf. Gebhardt

Dienstag: 11 Uhr Prädikant Pohl

Zweenfurth:

Montag: 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Dienstag: 10 Uhr (A, x)

Zwenkau:

Montag: 10 Uhr im Pflegeheim Zwenkau; 14.30 Uhr und 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pfarrerin Hüneburg); 17.30 Uhr Musikalische Christvesper (Pfarrerin Hüneburg)

Dienstag: 10 Uhr (x) Festgottesdienst

Mittwoch: 10 Uhr (A) mit Krippenspiel der Konfirmanden (Pfarrerin Hüneburg)

Evangelische Freikirchen

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), Bernhard-Göring-Str. 18-20:

(H, x) Montag: 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pastor Krause)

Evangelisch-Lutherische Freikirche St. Trinitatisgemeinde: Sommerfelder Str. 63:

Montag: 15 Uhr Predigtgottesdienst

Dienstag: 9.15 Uhr Sakramentsgottesdienst

Mittwoch: 9.30 Uhr Predigtgottesdienst

Evangelische Gemeinde Elim: Hans-Poeche-Str. 11:

Montag: 15 Uhr und 16.30 Uhr Gottesdienst mit Anspiel

Evangelische Gemeinde „Hoffnungszentrum“, Renoirstr. 32:

Montag: 16 Uhr Christvesper

Katholische Kirche

Propsteikirche, Nonnenmühlgasse 2:

(H) Montag: 15 Uhr Krippenandacht

Dienstag: 10 Uhr und 18 Uhr

Mittwoch: 9.30 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr.

Nikolaikirche, Nikolaikirchhof:

Montag: 22 Uhr Christmette

Böhlitz-Ehrenberg, St. Hedwig, Pestalozzistr. 17:

Montag: 22 Uhr Christmette

Mittwoch: 9 Uhr

Engelsdorf, St. Gertrud, Engelsdorfer Str. 298:

Montag: 15 Uhr Krippenandacht und 22.15 Uhr Christmette

Dienstag: 10 Uhr

Mittwoche: 10 Uhr

Engelsdorf, Caritasheim:

Sonntag, 23.12.: 10 Uhr

Montag: 16 Uhr Christvesper

Dienstag: 10 Uhr

Mittwoch: 10 Uhr

Gohlis, St. Georg, Platz d. 20. Juli 1944:

Montag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 10.30 Uhr

Mittwoch: 10.30 Uhr

Großzschocher, St. Josef, Dieskaustr. 297:

Dienstag: 10.30 Uhr

Grünau, St. Martin, Kolpingweg 1:

Montag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 10 Uhr

Mittwoch: 10 Uhr

Lindenau, Liebfrauen, Karl-Heine-Str. 112:

Montag: 15.30 Uhr Kindermesse; 20 Uhr (polnisch) und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 10.30 Uhr; 17 Uhr (polnisch)

Mittwoch: 10 und 17 Uhr (polnisch)

Reudnitz, St. Laurentius, Witzgallstr. 20:

Montag: 15.30 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 10.30 Uhr

Mittwoch: 10.30 Uhr

Schönefeld, Hl. Familie, Ossietzkystr. 60:

Montag: 15.30 Uhr Krippenandacht; 18 Uhr (vietnamesisch) und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 10 Uhr

Mittwoch: 10 Uhr

Süd, St. Bonifatius, Biedermannstr. 86:

Montag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 9.30 und 17 Uhr Vesper

Mittwoch: 9 Uhr und 10.30 Uhr

Wahren, St. Albert, Georg-Schumann-Str. 336:

Montag: 15 Uhr Kindermesse und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 10 Uhr

Mittwoch: 8.15 Uhr und 10 Uhr

Wiederitzsch, St. Gabriel, Georg-Herwegh-Str. 22:

Montag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 9 Uhr

Mittwoch: 9 Uhr

St. Elisabeth-Krankenhaus, Biedermannstr. 84:

Montag: 17 Uhr Christvesper

Dienstag: 9 Uhr

Mittwoch: 9 Uhr

Belgershain:

Montag: 16 Uhr

Markkleeberg, St. Peter und Paul, Pater-Kolbe-Str. 3:

Montag: 15 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 10.30 Uhr

Mittwoch: 10.30 Uhr

Markranstädt, Maria Hilfe der Christen, Krakauer Str. 40:

Dienstag: 8.30 Uhr

Mittwoch: 8.30 Uhr

Taucha, St. Anna, Sommerfelder Str. 20:

Montag: 16 Uhr Krippenandacht und 22 Uhr Christmette

Dienstag: 9.30 Uhr

Mittwoch: 9.30 Uhr

Zwenkau, Hl. Geist, Marktstr. 1:

Montag: 22 Uhr Christnacht

Dienstag: 10 Uhr

Mittwoch: 8.30 Uhr.

Sonstige

Alt-Katholische Gemeinde, Ev.-Luth. Auferstehungskirche Leipzig-Möckern, Georg-Schumann-Str. 184:

Montag: 22 Uhr Festgottesdienst zur Heiligen Nacht

Apostelamt Jesu Christi:

Gemeinde 2 + 3, Angerstr. 38, 3. Etage: Dienstag und Mittwoch: 10 Uhr

Gemeinde 4, Hupfeldstr. 16: Dienstag und Mittwoch: 10 Uhr

Neuapostolische Kirche:

(H, A, x) Dienstag: jeweils 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Sigismundstr. 5 und in der Karl-Heine-Str. 6; in Taucha in der Kirchstr. 1, in Zwenkau in der Marktstr. 1 und in Markranstädt in der Zwenkauer Straße 15.

(FGD) = Familiengottesdienst

(A) = Abendmahl

(x) = mit Kindergottesdienst

(H) = Hörhilfe

Mehr Infos finden Sie hier: www.kirche-leipzig.de