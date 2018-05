Ob pur, auf dem Kuchen, als Eis oder im Salat – Erdbeeren machen immer eine gute Figur. Die frischen Früchtchen aus heimischem Anbau haben von Ende April bis Anfang September hierzulande Saison. Im vergangenen Jahr wurden laut Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) rund 138 600 Tonnen der roten Leckerbissen geerntet.

Erdbeeren werden auch als „Königinnen des Gartens“ bezeichnet – und das zu Recht. Die aromatischen Früchte gehören neben Äpfeln zu den beliebtesten Obstsorten der Deutschen. Dies liegt zum einen an ihrer angenehmen Süße und zum anderen an ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Lieber heimische Erdbeeren als importierte

Stolze 230 Tausend Tonnen Erdbeeren wurden nach Angaben des Statistisches Bundesamtes im vergangenen Jahr in Deutschland verzehrt – trotz Ernteeinbußen! Jeder Deutsche hat damit fast drei Kilogramm gegessen. Auffällig ist, dass deutsche Verbraucher bei ihren Einkaufsgewohnheiten heimischen Produkten den Vorzug geben. Denn mit 58,9 Prozent fiel der Selbstversorgungsgrad 2017 sogar höher aus als im ertragsreicheren Jahr 2016 (58,3 Prozent). Pro Kilo gaben Erdbeer-Fans dabei rund 4,30 Euro aus.

Erdbeerkarte Eine Übersichtskarte mit Erdbeerfeldern, Verkaufsständen und Hofläden in Leipzig und der Region finden Sie hier.

Powerfrüchtchen

Die kleinen Hingucker stecken voller Vitamine – insbesondere Vitamin C ist in relativ hoher Konzentration enthalten. Mit 55 Milligramm pro 100 Gramm enthalten Erdbeeren laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung mehr Vitamin C als beispielsweise Zitronen oder Orangen. Darüber hinaus punkten die Früchte durch eine geringe Kalorienzahl (32 Kalorien pro 100 Gramm).

Erdbeeren richtig pflücken

Der frühe Morgen ist der beste Erntezeitpunkt. Es sollte trocken sein, da nass gepflückte Früchte weniger Aroma haben und nicht so lange haltbar sind. Die Erdbeeren am besten zusammen mit den grünen Kelchblättern und einem Stück Stiel von der Pflanze ziehen damit kein Saft austritt.

Lagerung

Erdbeeren am besten immer sofort verzehren! Ist dies nicht möglich, die Früchte ungewaschen und abgedeckt im Kühlschrank lagern. Dort sind sie mehrere Tage haltbar. Tipp von der BVEO: In der Gefriertruhe können Erdbeeren bis zu einem Jahr aufbewahrt werden.

Nicht unter die Brause

Erdbeeren nie unter einem harten Wasserstrahl waschen. Sie werden sonst beschädigt. Die Früchte lieber in einer mit Wasser gefüllten Schüssel vorsichtig reinigen. So bleiben sie unversehrt und behalten ihren Geschmack. Bei der Verarbeitung gilt: Die grünen Kelchblätter erst nach dem Waschen abzupfen. So werden die Früchte nicht wässrig. Der Stielansatz lässt sich schonend mit einem Messer entfernen.

Kochen

Die Kombination von Erdbeeren und grünem Pfeffer oder die Mischung aus Erdbeeren, Balsamico-Essig und frischem Basilikum sind ein echter Höhepunkt für den Gaumen. Mit den Erdbeeren als beliebteste Frucht für das Selbermachen von Konfitüre beginnt jetzt auch die Einmachzeit.

red.