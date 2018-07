Radsport-Enthusiasten aufgepasst: In diesem Jahr findet der Sparkassen-HeideRadCup in Nordsachsen am 26. August statt. In Torgau beginnend, geht es mit dem Fahrrad durch die Dahlener Heide, Naturgenuss inklusive. Vier unterschiedliche Streckenlängen von 40 bis 140 Kilometern stehen zur Auswahl. Online-Anmeldeschluss ist am 21. August 2018!