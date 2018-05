Auf der Halbmarathondistanz (21 Kilometer) gewannen bei den Frauen Anja-Regina Sing (For my Soul) mit einer Zeit von 1:42:46 und bei den Männern Marc Werner (LFV Oberholz) mit 1:22:08. Die 10-Kilometer-Distanz absolvierte Kathrin Bogen (SC DHfK Leipzig) als Schnellste in einer Zeit von 42:43 min, bei den Männern gewann hier Alexander Martin aus Leipzig mit 39:14 min. Auf beiden Strecken konnten die Teilnehmer Punkte für die Sparkassen Challenge sammeln.

Als „grenzwertig“ bezeichnet Sven Zschiesche, Vereinsvorsitzender des ausrichtenden SV Roland Belgern die Temperaturen am Wettkampftag. Zwar hatte sich die pralle Sonne zeitig verabschiedet, doch begleitete an ihrer Stelle eine drückende Schwüle die Läufer. Vorsorglich hatte der Verein im Abstand von jeweils 2,5 Kilometern Wasserstationen errichtet und den Teilnehmern empfohlen jede Gelegenheit zum Trinken zu nutzen. Ein Läufer war trotzdem zusammengebrochen und musste medizinisch versorgt werden.

Start und Ziel des Sparkassen-Rolandlaufes 2018 waren – anders als in den Jahren zuvor – nicht auf dem Marktplatz, sondern auf dem Sportplatz des SV Roland Belgern eingerichtet. Die Strecke führte unter anderem auch entlang des idyllischen Elberadweges.

