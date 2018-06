Zum dritten Mal sind die Teilnehmer beim Sparkassen-TriDay auf die sechs verschiedenen Strecken am Südufer des Störmthaler Sees gegangen. Es lockten zum Schwimmen das klare, blau-grüne Wasser - an diesem Tag mit einer Temperatur von 23 Grad - eine autofreie Radstrecke und eine Laufroute rund um das Freizeitresort Lagovida.

Sportler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern waren angereist - zu einem Event, das sich für alle Leistungsklassen und auch für Einsteiger eignete.

Zur Galerie Sehen Sie hier die Fotos vom Sparkassen-TriDay am Störmthaler See am 17. Juni 2018.

Bei sommerlich warmen Temperaturen und mäßigem Wind sind alle Teilnehmer gut über die Strecken gekommen - ohne Stürze oder Kreislauf-Probleme.

Störmthaler-Triathlon für Top-Athleten

Die Gesamtwertung des Störmthaler-Triathlons über 0,75 km Schwimmen, 20 km Radfahren und 2,5 km Laufen sieht wie folgt aus:

Bei den männlichen Startern gewann der Junior Rico Bogen (SC DHfK Leipzig / Bike24 TriTeam) in einer Zeit von 1:02:27 gefolgt von dem Jugend-A-Sportler Frederik Pilarski vom SC Neubrandenburg in 1:03:29. Den dritten Platz belegte Justus Töpper (Jugend A) für den Tristars Markkleeberg in 1:03:49.

Bei den weiblichen Startern gewann die Mama des männlichen Siegers - Kathrin Bogen vom SC DHfK in einer Zeit von 1:11:45. Auf dem zweiten Platz folgte die Jugend-A-Sportlerin Lea Klinkenberg vom SC Neubrandenburg in 1:13:09. Und den Rang drei erreichte die Juniorin Gina Richter vom SC Chemnitz in 1:16:44.

Vineta-Triathlon für Einsteiger

Die Strecke des Vineta-Triathlons (0,4 km Schwimmen, 10 km Radfahren, 2,5 km Laufen) ist für Anfänger des Extremsports geeignet gewesen – wegen der kurzen Distanzen und der Möglichkeit, als Staffel zu starten. Mit 40 Einzelstartern und 10 Staffeln erfreute sich auch dieser Wettbewerb großer Beliebtheit. "Hier ist im Starterfeld noch Luft nach oben, aber wir halten an diesem Konzept fest", sagt Steffen Frei, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Tristars Markkleeberg.

Die Markkleeberger richteten die Veranstaltung in Kooperation mit dem SV Handwerk Leipzig e.V. und dem SC DHfK Leipzig e.V. aus.

Nachwuchs ging auch auf die Strecke

Auch die Nachwuchswettbewerbe für die Schüler D bis Jugend B waren mit insgesamt 100 Startern gut besucht. "Wir haben hier gute Bedingungen auch für unseren Nachwuchs - auf den autofreien Strecken können die Rennräder richtig ausgefahren werden", sagt Steffen Frei.