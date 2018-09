Drei Tage Schlamm, Herausforderung und Action - das erwartet die Teilnehmer und Zuschauer auch in diesem Jahr. Auf Streckenlängen von 9 und 18 Kilometern ist Mut und Durchhaltevermögen gefragt: Egal ob Groß oder Klein, Einzelkämpfer oder Firmenteams, alle können mitlaufen. Einzige Voraussetzung: Die Motivation, sich ausgiebig einzusauen!

1.500 wagemutige Starter trauten sich am Sonnabend, den 29. September 2018, auf die Strecke mit mehr als 28 künstlichen und natürlichen Hindernissen. Bejubelt und bestaunt wurden sie dabei von mehreren tausend Zuschauern. Es wurde gerutscht, geklettert, gerobbt, auf Wegen voller Wasser, Matsch und Erde.

Fotogalerie CrossDeLuxe 2018

Zur Galerie Schlammgruben, Wasserrutschen und jede Menge Spaß: Hier gibt es Fotos vom CrossdeLuxe 2018 am Markkleeberger See.

Nicht nur einen „Gänsehautmoment“ erlebte dabei nach eigenen Angaben Susann Zehl von den ausrichtenden Sportfreunden Neuseenland. „Es ist einfach ein tolles Gefühl, jetzt und hier dabei zu sein“. Ausschließlich positive Reaktionen zeigten ihr gegenüber auch Teilnehmer und Besucher. Auch das Wetter spielte gut mit. Bei Sonnenschein und Wassertemperaturen von 20 Grad verzichtete so mancher Starter auf die angebotene warme Dusche danach und nutzte direkt den See für ein ausgiebiges Reinigungsbad.

Am Sonntag geht es noch einmal rund am Markleeberger See. Susann Zehl ist sich sicher: „Hier wird es nochmal so richtig lustig.“

Alle Startplätze für den CrossDeLuxe 2018 sind bereits vergeben. Doch auch für Zaungäste und Zuschauer ist das schlammige Spektakel ein Megaspaß.

red.