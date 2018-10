Wer den Feiertag am 3. Oktober 2018 nicht auf der Couch verbringen wollte, konnte sich beim Sparkassen-paddle & run auspowern. Zu Lande und zu Wasser gab es hier eine abwechslungsreiche sportliche Herausforderung.

An die Paddel, fertig, los! hieß es für die knapp 80 Starter beim Sparkassen-paddle & run, die es sich nehmen lassen wollten, bei diesem ungewöhnlichen Duathlon an den Start zu gehen. Zunächst ging es auf die 800 Meter lange Paddelstrecke am Bootshaus des Leipziger-Kanu-Clubs. Anschließend wechselten die Sportler auf die 5000 Meter lange Laufstrecke.

Zur Galerie Zu Wasser und zu Lande hieß es in diesem Jahr wieder am 3. Oktober - hier sehen Sie Fotos vom Sparkassen-paddle & run.

Egal, ob als Einzelstarter oder im Team - dieser Wettkampf war eine Herausforderung für alle, die das Besondere suchen.