Was hält ein Herz jung? Was sind die Risikofaktoren für eine Herzalterung? Diese und andere Fragen rund um die Herzgesundheit wird Prof. Dr. Ulrich Laufs, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am UKL, innerhalb der Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ am 10. April beantworten.