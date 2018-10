56 Jugendliche und junge Erwachsene lassen sich in Gesundheits- und Krankenpflege ausbilden, 60 in Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Weitere 25 möchten Hebamme werden. Für die Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA) sind 19 Azubis aufgenommen worden, zehn in Vertrag mit dem UKL, neun mit Unterstützung von Kooperationspartnern. Neu ist die Ausbildung der Krankenpflegehilfe. Sie begann bereits Mitte August. 27 Schüler gehören zum ersten Jahrgang. Die Besonderheit hier: Sie erhalten eine Ausbildungsvergütung. Die Zahl der Absolventen des zu Ende gegangenen Ausbildungsjahrgangs lag Ende August bei 46 in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, 44 in der Gesundheits- und Krankenpflege und 20 bei den Hebammen. Von diesen 110 Absolventen hatten sich 71 am UKL beworben. 48 sind übernommen worden.

Die Aufgabe ist es, medizinische und menschliche Werte zu vermitteln

Die kommissarischen Schulleiter Kristin Heistermann und Ronny Seidel freuen sich auf die „Neugestaltung und Erweiterung unserer ohnehin schon bestehenden Vielfalt in zehn verschiedenen Gesundheitsberufen, auf einen fachübergreifenden Austausch zwischen allen Auszubildenden und auf zahlreiche interdisziplinäre Lernprojekte“. Ihre Aufgaben sehen sie vor allem darin, medizinische und menschliche Werte zu vermitteln, um die Schülerinnen und Schüler auf das bevorstehende Berufsleben vorzubereiten. Zusammen mit den Lernenden möchten sie die Schule weiterentwickeln, damit diese auch künftig ein optimales Lern- und Arbeitsumfeld bieten könne.

Medizinische Berufsfachschule ist einer der größten Ausbilder Leipzigs

Das Universitätsklinikum Leipzig verfügt über 1451 Betten und eine der modernsten baulichen und technischen Infrastrukturen in Europa. Mit über 4000 Beschäftigten ist es einer der größten Arbeitgeber der Stadt Leipzig und der Region, und mit der Medizinischen Berufsfachschule einer der größten Ausbilder. Jährlich wird am UKL fast eine halbe Million Patienten auf höchstem medizinischem Niveau behandelt. Für die hohe Qualität der Leistungen des Universitätsklinikums arbeiten hier auf einem zentralen Campus Menschen verschiedenster Berufsgruppen Hand in Hand – von Ärzten über Einkäufer, Ingenieure und Wissenschaftler bis zu Lagerlogistikern, medizinisch- technischen Assistenten, Pflegenden, IT-Experten und Zahntechnikern, um nur einige zu nennen.

MB

